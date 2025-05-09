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LA當代哈仙達風格住宅上市 開價1300萬 較去年降價230萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
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位於洛杉磯西部「鄉村峽谷」的一座現代哈仙達風格生態親和住宅，開價1300萬美元上市。（Mansion Global截圖）
位於洛杉磯西部「鄉村峽谷」的一座現代哈仙達風格生態親和住宅，開價1300萬美元上市。（Mansion Global截圖）

位於加州洛杉磯西部「鄉村峽谷」（ Rustic Canyon ）的一座現代哈仙達風格（ classic hacienda）住宅近日上市，開價1300萬美元。這座住宅號稱生態親和設計建築，且融合西班牙殖民風格和當地文化元素，擁有既實用又具視覺吸引力的建築風格。

這棟住宅位於社區綠樹路（Greentree Road），採用了簡約的設計風格，擁有曾在該地區流行的西班牙土坯與灰泥建築風格。這也是公關專家轉行為室內設計師的派卓佐羅（Lisa Petrazzolo）的「夢想之家」項目。根據網路資料，派卓佐羅的設計風格深受自然元素啟發，且致力於創造與周圍環境和諧融合的居住空間。她的作品注重生態親和設計（Biophilic Design），將自然引入室內，透過光線、植物和空間規畫來提升居住者的生活品質。

所謂哈仙達風格，重點強調與自然和環境的和諧共處，融合了西班牙殖民風格和當地文化的元素，是一種既實用又具視覺吸引力的建築風格。源自西班牙的殖民地時期，最初是用來形容西班牙在拉丁美洲建立的莊園或大農場的建築風格。

據高端地產資訊平台Mansion Global報導，派卓佐羅表示，她與建築師Noah Walker在2019年共同建造了這座房子，這也是她首個重要的設計項目。這棟4100平方呎的生物親和住宅，是她對鄉村峽谷獨特微氣候的致敬，該地區比加州其它較乾燥的地方濕潤些，植物生長也比較茂盛。

派卓佐羅表示，這個項目同時也是一項「光影研究」。住宅周圍環繞著濃密的橡樹、梧桐與茶樹景觀，玻璃與灰泥構成的方正建築內部設計巧妙，部分角落開設狹長縫隙，讓光線滲透進來。屋內採開放式主空間設計，並分為四個不同的翼樓。

天花板上的開口讓一道光線隨著一天的時間移動，照射在餐桌上。此外，主臥室的白橡木天花板上也有一個天窗，讓自然光進入。

連接的廚房和客廳擁有兩面對立的落地玻璃格窗，一面位於壁爐架上方，展示著一個多肉植物生態箱，另一面是「教堂風」廚房牆，俯瞰著一片茶樹林。客廳旁邊設有一個戶外區域，位於一個有著涼亭風格屋頂的露天空間下。

「鄉村峽谷」即Rustic Canyon是位於洛杉磯西區的靜謐社區，位在寶馬山花園（Pacific Palisades ）和高端社區布倫伍德（Brentwood）之間，根據洛杉磯縣的火災地圖顯示，「鄉村峽谷」地區在今年1月間的大規模野火中逃過一劫。

派卓佐羅也表示，她在火災發生之前就已經打算出售這棟房子。根據上市紀錄，2024年她曾短暫地將其掛牌出售，開價1530萬美元。

生態親和住宅內部。（Mansion Global截圖）
生態親和住宅內部。（Mansion Global截圖）
室內採光及窗前綠植。（Mansion Global截圖）
室內採光及窗前綠植。（Mansion Global截圖）
住宅內廳。（Mansion Global截圖）
住宅內廳。（Mansion Global截圖）

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