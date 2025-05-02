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西聖荷西3月房價漲 不受股市影響

編譯組／綜合報導
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✘。 典型房價是35%和65%百分位數之間的加權平均值。數據包括獨立屋、公寓和小型多戶建築。 表格鏈結： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke8rqTn7ihIhMpjtPvtUtIobaG93Rk5rwwFYcU1gLtI/edit?usp=sharing
✘。 典型房價是35%和65%百分位數之間的加權平均值。數據包括獨立屋、公寓和小型多戶建築。 表格鏈結： https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke8rqTn7ihIhMpjtPvtUtIobaG93Rk5rwwFYcU1gLtI/edit?usp=sharing

春季通常是房屋銷售與房價的高峰，今年也不例外，根據房地產公司Zillow的數據，矽谷的多個郵遞區號在過去六個月內房價顯著上漲。

特別是2024年9月至2025年3月期間，西聖荷西(San Jose)及其附近的多個郵遞區號典型房屋房價上漲超過3%，是灣區200個最大郵遞區號中，上漲率最高的地區。這一趨勢突顯出矽谷房價的增長似乎不受高利率和股市動盪的影響。

另外，地理上亦有明顯的對比：相對富裕的南灣和半島地區房價普遍上漲，而東灣和北灣的房價則停滯不前，甚至下跌。

過去六個月內，多個屋崙(Oakland)郵遞區號的房價持續下跌3%以上。在東灣其他地區則更明顯：核桃溪(Walnut Creek) 94595郵遞區號的房屋價值下跌了5%以上，其中包括Saranap和保險覆蓋不足的Rossmoor。

總體而言，灣區最高價房屋的價值增長速度，比東灣更為常見的入門級房屋快得多。房地產經紀人將這一現象歸因於高額抵押貸款利率，使首購族無法進入市場，減少了對低價房產的需求。

與此同時，富有的買家繼續競爭豪宅。房地產公司Compass的比德蒙(Piedmont)房地產經紀人德拉克洛瓦(Mavis Delacroix)表示，富裕的人不依賴利率，因為有充足的現金，他們並不在乎利率上升。

儘管比德蒙的房價相對較高，但卻似乎是整體趨勢的例外。3月份，該市的典型房屋房價為143萬美元，低於9月份的147萬美元。在地理上，比德蒙被屋崙包圍，而屋崙是灣區房價下跌最嚴重的地區之一。

比德蒙每月只有少數的房屋售出，因此Zillow的數據－估計該郵遞區號的中等水平房屋如果上市能賣多少錢－可能無法完全代表實際銷售情況。德拉克洛瓦表示，該市的每平方呎平均價格比一年前有所下降，但平均價格有所上升。不過，仍有一些房屋以略低於最初掛牌價格售出的例子。

胡桃溪94595郵遞區號也出現類似的情況，典型房屋房價為76.7萬美元。根據房地產公司Redfin的紀錄，一套公寓9月份掛牌價為74.9萬美元，但3月份僅以70.5萬美元售出。另一套公寓在11月至2月期間降價5.5萬美元。

2024年9月至2025年3月灣區郵遞區號典型房屋房價變化 製表／編譯組
2024年9月至2025年3月灣區郵遞區號典型房屋房價變化 製表／編譯組

房價 房地產 利率

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