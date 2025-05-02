伯靈頓配送公司砸2.57億 買河濱市倉儲設施

圖為伯靈頓交易購得的大型倉儲設施。（Colliers公司官網截圖）

伯靈頓配送公司（Burlington Distribution）近期以2億5700萬美元的價格，購得位於河濱市Cactus大道21600號的一座工業倉儲設施，物業建築面積達88萬9445平方呎。

據內陸帝國（Inland Empire）媒體Daily Bulletin報導，伯靈頓在交易前一直租用此地。該物業的出售方為美國資產管理公司BlackRock，該公司自2019年倉庫啟用以來就將該設施租賃給這家折扣零售商。

在此次交易中代表伯靈頓談判的商業不動產服務與投資管理公司高力國際（Colliers）副董事長索恩（Mark Zorn）表示，伯靈頓對該地點的認可，證明內陸帝國（Inland Empire）作為全美領先的工業市 場地位仍穩固，內陸地區的工業市場在2024年第四季持續保持高需求，租賃活動連續第三季突破1000萬平方呎。

伯靈頓公司是一家美國知名的大型折扣零售連鎖企業，專門販售品牌服裝、家居用品與其它生活雜貨，以低價策略深受消費者喜愛。公開資料顯示，伯靈頓在2024財政年度淨增了101間新店。目前全美已擁有超過1100間分店，遍及46個州、華盛頓特區和波多黎各。此外，該公司也遷移了31間原本面積過大的舊店，轉為更小型、更高效的新店鋪。此外，隨著Bed Bath & Beyond破產，伯靈頓收購了其超過60個地點用作自家新分店，如在德州聖安東尼奧，伯靈頓進駐原本Conn's Inc.運營的零售空間，迅速填補商場空缺，提升地區租賃率。

目前，伯靈頓正全面推動門市「迷你化」，新店平均僅約2萬5000平方呎，約為傳統門市面積的70%。不僅符合現今消費者偏好，也因應電商 對大型門市需求的減弱。

然而，2024-25年內陸帝國工業地產市場情形卻不容樂觀。據統計，2024年末至2025年初，內陸帝國工業地產的空置率上升至約六成至八成，為近幾年新高。主要原因與疫情後電商需求降溫，以及開發商近年過度建設所造成的供過於求。雖然亞馬遜等大型電商仍持續在區域內運營，但新倉儲設施的擴建腳步已明顯減緩。許多中小企業轉向租賃設施而非新建。

同時，近年倉儲租金 大幅上升後，目前已呈現平穩或小幅下修的趨勢。2025年根據設施條件與地點有所不同，平均每平方呎月租約為1.3美元至1.6美元不等。