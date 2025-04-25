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前李維企業總裁希爾斯堡莊園 標價1780萬上市

編譯組／綜合報導
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位於希爾斯堡130 Reservoir Road的科什蘭莊園鳥瞰圖。（取自google map）
位於希爾斯堡130 Reservoir Road的科什蘭莊園鳥瞰圖。（取自google map）

一處與加州工業有深厚淵源的罕見建築莊園，在灣區最獨特的城鎮之一–希爾斯堡(Hillsborough)上市出售。

位於希爾斯堡130 Reservoir Road的科什蘭莊園(The Koshland Estate)，數十年來首次公開發售，標價1780萬美元；坐落在一條安靜巷弄盡頭的兩英畝土地上，擁有6臥室、占地8,000平方呎，能夠飽覽從舊金山(San Francisco)到聖荷西(San Jose)的全景。

科什蘭莊園建於1961年，由當時李維斯特勞斯公司(Levi Strauss & Co.)的總經理丹尼爾．科什蘭(Daniel Koshland)委託建造，並由為該公司工作的同一商業團隊施工。

在1922年，科什蘭在其姐夫華特．A．哈斯(Walter A. Haas)的敦促下，加入李維斯特勞斯公司，當時該公司仍是一家規模適中的乾貨批發商和工作服製造商。科什蘭一路從副總經理、財務主管升任，於1955年至1958年間擔任總經理。

科什蘭莊園由的其女婿霍華德．弗里德曼(Howard Friedman)設計，曾任柏克萊加州大學的建築系主任；該莊園體現了依據商業級標準執行的中世紀設計原則。

現任屋主約翰．洛克頓(John Lockton) 在1988年購買了這座莊園，並表示這所房子的建造標準遠高於希爾斯堡的其他房屋；科什蘭請李維斯特勞斯商業建築商建造了這棟莊園，其基礎結構更像是工廠，而非普通房屋。

科什蘭莊園不僅因其顯赫背景而引人注目–科什蘭是舊金山先驅家族的成員，同時也是富國銀行的榮譽董事，以及舊金山商會和美國紅十字會的前董事–洛克頓強調了該莊園的優越位置；希爾斯堡距離舊金山市中心和蒙洛公園(Menlo Park)的Sand Hill Road約20分鐘車程，以注重隱私、便利性與無商業開發而聞名。

Compass的房地產經紀人布爾詹(Alex Buljan)指出當地市場強勁，特別是在「超豪華」住宅領域；布爾詹表示，當一處傳承不動產上市出售時，潛在買家知道他們必須迅速行動，否則可能很長一段時間內將再也沒有機會購買該住宅。

舊金山 加州大學 灣區

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