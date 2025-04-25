關稅衝擊建材成本 恐顛覆小型宅生態

圖為湖畔小型屋。（Tiny Homes截圖）

近年來，南加州乃至全美的小型住宅（Tiny Homes）和加建住宅單位（ADU），因價格親民而受到廣泛歡迎。然而，近期川普 政府對中國及其它國家的關稅 調整，引發建築業擔憂，甚至可能顛覆整個小住宅市場的生態。

川普總統日前宣布，對多數國家的報復性關稅暫停90天，但對中國的關稅逐次調升，最高至145%。此舉不僅導致股市動盪，也讓建築業者神經緊繃。

據Mansion Global報導，小型住宅製造商BoxHouse向Realtor.com表示，他們的建材大多來自中國，關稅調升導致其熱門產品The Bungalow by BoxHouse，從原本的8萬美元飆升至超過12萬3000美元，而這可能只是開始。

報導稱，新關稅對建築材料影響深遠。對中國徵收高額關稅，將導致鋼鐵、鋁材、燈具與家電價格全面上漲，讓建商備感壓力。

建商Clever Tiny Homes執行長Jonathan Palley表示，「我們非常擔心關稅推高小型住宅成本。相比大型住宅，小型住宅原本就難以提高建造效率，若材料價格繼續上升，對我們業務是嚴重威脅。」

此外，目前雖對墨西哥石膏板仍有90天關稅暫緩期，但若重新徵收，將推升全美住宅的乾牆建材成本。同樣，加拿大木材的關稅也不容忽視。建商Ottawa General Contractors執行長Fares Elsabbagh表示，關稅本質上是政府稅收，只要材料漲價，最終建築成本也會上漲。

那麼，這是否意味著小型住宅要走向終結？報導稱，其實不然。儘管成本上升，小型住宅仍是許多人在高利率 時代的唯一選擇。Integrity All Stars Realty執行長Rebecca Hidalgo Rains指出，在當前高利率環境下，小型住宅與ADU的受歡迎程度持續升高。由於價格相對較低，為人們提供更多可負擔住房方案。

Escape Traveler公司執行長Dan George也認為，他們的小型住宅價格不會受關稅影響，因為其產品完全在美國本土製造，採用美國材料。

當然，許多屋主在考慮建設ADU、小型住宅或增建空間時，也會評估投資報酬率。Rains表示，ADU回報通常比傳統增建更高，因為是在現有土地上新增一間完整小住宅。更重要的是，加建ADU還能創造額外收入來源，對當前經濟壓力下的家庭具有吸引力。

根據稅務規畫公司IPX1031調查，全美對小型住宅最感興趣的五個州分別是蒙大拿（Montana）、佛蒙特（Vermont）、懷俄明（Wyoming）、阿拉斯加（Alaska）與緬因（Maine）。根據HomeGuide資料，這些地區建造或購買一間微小型住宅的成本介於3萬美元至7萬美元之間；定製ADU則可能高達40萬美元。

據報導，亞馬遜上雖也有標價1萬美元至5萬美元的小型住宅，但若加上接通水電、地基建設等費用，實際總價可能是標價的兩倍。相較之下，在主屋加建如「長輩套房」的附加空間造價更高，根據HomeAdvisor資料，成本大約在2萬2500至8萬100美元之間。