歡樂滿屋男星昔日豪宅售1295萬 可停放直升機

這座地中海風格的住宅占地8147平方呎。（房地產代理公司Open House）

曾因人氣美劇 「歡樂滿屋」（Full House）中「傑西叔叔」一角廣為人知的男星斯塔莫斯 (John Stamos)，位於南加州 卡拉巴薩斯（Calabasas）的昔日豪宅近日以1295萬美元的價格重新上市。這棟占地六英畝的地產，不僅內部裝潢奢華，外部空間充裕，甚至還預留有直升機停機坪的可能性。

這位演員兼音樂人早於1990年代初期購入這塊空地，當時他剛因「歡樂滿屋」爆紅，花費43萬美元在洛杉磯郊區購得這塊空地，並邀請建築師Les Makowski為他打造專屬住宅。該物業高踞馬里布峽谷上方，為一棟地中海風格住宅，現由Compass地產公司經紀人Alessandro Corona負責掛牌銷售。

主臥室有高高的拱形天花板。 （Realtor.com） 該住宅擁有華麗的室內裝飾，包括大理石地板、雙面壁爐和水晶吊燈。 （Realtor.com）

斯塔莫斯從1990年代居住至2001年後出售該屋，當時成交價約為220萬美元。根據記錄，該房產於2020年再次轉售，新屋主為政治人物Justin Aguilera與其經營美妝品牌的妻子Candace，成交價近300萬美元。兩人其後進行大規模整修，將屋內打造成極具現代奢華感的住宅。

這棟白色灰泥外牆、紅色陶瓦屋頂的住宅，室內面積超過8100平方呎，共有六間臥室與六間浴室，共兩層樓，空間遍布黑白紋理大理石與金色細節。華麗的入口階梯通往門廊與氣派門廳，挑高空間設有雙螺旋梯與觀景陽台，可俯瞰氣勢非凡的起居室，水晶吊燈與雙向壁爐增添視覺震撼。設施方面，屋內另有家庭影院、全木質娛樂空間與完整酒吧區。一處原為錄音室的空間，如今已改建為私人辦公室。正式餐廳可容納十人以上，與定製玻璃把手廚櫃、中央中島、不鏽鋼頂級家電與明亮窗景的早餐區相連。樓上主臥套房則為另一大亮點，配有挑高木樑天花板、私人陽台、迷你吧檯、壁爐休憩區、大型化妝間與設有按摩浴缸的豪華浴室，盡顯尊貴氣派。

戶外空間同樣令人驚艷，設有洞穴式瀑布泳池與水療池，多處鋪有石灰華石露台，配備戶外壁爐與烤肉設施，極適合戶外聚會或悠閒放鬆。此外，還包含一棟獨立一房一衛的客房套間，有獨立出入口，三車位車庫及可容納30輛車的大型車道與停車場，甚至還有足夠空間停放直升機。