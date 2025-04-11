房貸利率全面上漲 Fed：短期不急降息

4月7日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋）

4月7日當周，各期房貸利率 較上周全面上漲，30年期固定抵押貸款利率為6.375%。川普總統日前加大對聯準會 （Fed）的施壓，公開指責聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「玩政治」，反應過慢，未能及時因應經濟變化採取降息 。不過聯準會內部對是否啟動降息，均持保留態度。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達利（Mary Daly）日前在猶他州楊百翰大學（BYU）演講時表示，儘管對關稅可能推升通膨略感擔憂，但在當前經濟與勞動市場健全情況下，「政策處良好位置，我們有時間、也有能力謹慎前行」。

川普關稅新政引發市場震盪，市場擔憂貿易戰升溫將拖累經濟進入衰退，但聯準會多位官員均釋出「不急於降息」訊號。達利指出，關鍵在「穩住船身」，不應只看短期市場反應，而應評估整體政策變化對經濟的長期影響。

市場普遍預期聯準會最快下月啟動降息，全年可能累積調降基準利率一個百分點，甚至不排除高達五次降息。但前聯準會副主席、現任PIMCO全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）直言，聯準會不會看到模型或預測未來經濟放緩就降息，而是要看到具體經濟裂痕，才會出手。

目前聯準會面臨的兩難是，貿易戰可能推升物價、引發通膨，理應升息壓制；但貿易緊張同時，也可能拖累經濟成長與就業，則需降息因應。鮑爾4日的演講中強調，聯準會必須防止「一次性的價格上漲演變為持續性通膨問題」，維持長期通膨預期的穩定，是當務之急。