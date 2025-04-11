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房屋庫存疫後新高 灣區市場正常化

編譯組╱綜合報導
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灣區各縣獨棟屋銷售中位價的變化
灣區各縣獨棟屋銷售中位價的變化

經過兩年因房源低庫存致疲軟的房屋銷售後，今年2月的房源庫存達到疫情前最高水平；到目前為止，庫存增加的速度（2月份同比上升52%）已超過銷售速度。

根據加州房地產經紀人協會的數據，在灣區九縣，2月份獨棟屋的中位價格略微下降至125萬美元，比去年同期下降了0.5%。中位價格在聖馬刁縣(San Mateo)達到220萬美元，聖塔克拉拉縣(Santa Clara)為200萬美元，舊金山(San Francisco)160萬美元，阿拉米達縣(Alameda)130萬美元，康曲柯士達縣(Contra Costa)84.1萬美元。

對於增加的房源庫存，買家反應較慢，表明整體經濟環境—疲軟的股市和持續高企的利率，已影響了房市需求。

來自Intero的聖荷西經紀人默特(Jordan Mott)表示，通常要有足夠的買家需求來支撐增加的房源庫存，但股價受到了打擊，而許多買家依賴這些資產作為首付與資格認證，致使買家間帶有不安。

本月早些時候，股市在川普表示將升級貿易戰後下滑，對來自中國、加拿大和墨西哥的進口商品增加更多關稅；標準普爾500指數在3月份下跌超過4%，是近一年來表現最差的月份。

盡管如此，市場上仍有許多積極的買家、房屋仍在迅速地銷出–2月份房屋在市場上停留的中位時間為13天，去年同期為14天；在聖塔克拉拉縣為8天，聖馬刁縣為9天。

豪宅買家可能更關注股市走勢，但首次購房者則更受抵押貸款利率影響。根據房屋金融巨頭房利美(Freddie Mac)的數據，30年固定利率抵押貸款在過去六個月穩定在約7%左右，使月付款增加了數百–在某些情況下甚至是數千美元。

居高不下的抵押貸款利率對公寓和聯排別墅銷售產生了最大影響，在2月份，九縣灣區的公寓銷售較去年同期下降了5.9%。

對於部分加州公寓大樓，買家可能難以獲准貸款，因為該等大樓已被房利美列入「抵押貸款黑名單」。房利美是一家由政府資助的住房機構，其購買了近一半的房屋貸款，並將其捆綁出售給投資者。房利美持續在擴大該黑名單－包括灣區依人口計算前五大縣中的168個公寓大樓，以避免承擔其認為保險不足、破舊或儲備不足的不動產的抵押貸款。

鑑於此，默特表示許多潛在的公寓買家選擇繼續租房而非購買公寓。

貸款 利率 灣區

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