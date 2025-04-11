洛杉磯市中心藝術區開發案 注入新活力

Alameda Crossing項目建成後將為市中心藝術區注入新活力。（洛杉磯市規畫委員會）

洛杉磯 藝術區（Arts District）位市中心東部，是一個充滿創意與文化氛圍的區域，由原本的工業區改建而來，擁有眾多畫廊、藝術工作室、設計公司以及時尚餐廳和酒吧；隨著新冠疫情 爆發，藝術區活力逐漸消退，一些重塑計畫也進展受阻，不過近日一個重建項目迎來新進展，建成後將為市中心藝術區注入新活力。

洛杉磯市規畫委員會（Los Angeles City Planning Commission）近日發布對這項重建案的初步研究報告，該項目擬將市中心藝術區前灰狗巴士總站（Greyhound Bus Station）改建成一座大型綜合園區。若一切進展順利，工程建設將於2027年破土動工，預計兩年後完工。

根據洛市規畫研究報告，該項目名為Alameda Crossing，占地約9英畝，涉及多個地塊，包括東7街1716號。該項目擬建一個由四棟建築組成、占地36萬4000平方英尺的園區，其中包括九個攝影棚、超過13萬2000平方呎的輔助辦公空間、5萬7000平方呎的生產後備空間，以及可容納718輛車的停車場。項目亮點元素包括現代化居住空間、位於第七街的日雜商店和咖啡廳，以及俯瞰市中心天際線和洛杉磯河（Los Angeles River）的露台。洛杉磯本地設計公司Relativity Architects為該項目設計規畫，將包括新增的街道樹木和景觀。

建成後，該項目將為Alameda街和第七街交叉口帶來大量住宅、辦公室和零售商店。該項目是Alameda Street沿街三個大型開發項目之一，距離Atlas Capital Group開發的Row DTLA零售和辦公大樓，以及已開業的Ava Arts District公寓不到半英里。在市中心第六街和第八街上，也有類似多個項目的開發規畫。預計未來幾年，這片夾在貧民窟（Skid Row）和播佑岡（Boyle Heights）之間的區域，將迎來新面貌。