洛杉磯豪宅Casa Encantada再上市 售價1.75億 較去年高出1000萬

俯瞰整個莊園。（Mansion Global截圖）

洛杉磯 知名豪宅Casa Encantada曾經是全美標價最昂貴的住宅之一，近期重返市場，開價1億7500萬美元，比2024年11月上市時的1億6500萬美元高出1000萬美元。該房產在歷史上曾經標價2億5000萬美元，一度成為全美最昂貴的待售住宅。

Casa Encantada是西班牙語，意思是「迷人的家」或「被施了魔法的家」，蘊含一種神秘而夢幻的氛圍。 豪宅建於1937 年，由建築師James E. Dolena為玻璃製造業巨頭遺孀Hilda Weber設計打造。1950 年，酒店業大亨Conrad Hilton以22萬5000美元購入這座豪宅。Conrad Hilton去世後，億萬富翁企業家默多克（David Murdock）以1240萬美元收購該物業，創下當時的價格紀錄。

根據房地產 數據與市場分析平台Property Shark記錄，Casa Encantada最近一次交易是在2000年，以9400萬美元售出，再次刷新當時的銷售紀錄。買家為電信公司Global Crossing創始人、億萬富翁Gary Winnick，他於2023年去世，享年76 歲。

據Mansion Global報導，Casa Encantada以其悠久歷史、名人背景、極致奢華的建築與景觀設計，成為洛杉磯最具標誌性的頂級豪宅之一。這座擁有近百年歷史的夢幻莊園，不僅象徵著財富與地位，也是一座無可取代的房地產藝術品。

這座宏偉的宅邸坐落在Bel-Air Country Club上方，占地8.4英畝，建築面積約4萬平方呎，擁有七間臥室和20間浴室。內部設計極具奢華感，包括14呎挑高迎賓大廳、核桃木鑲板圖書館，以及帶有裝飾藝術風格Lucite吧台的休閒起居室。

莊園內設施一應俱全，包括60呎長的游泳池、帶觀景亭的網球場、運動場，以及兼作電影放映室的泳池會館。此外，還設有玫瑰園、蔬菜園及熱帶植物花園。

Casa Encantada由地產經紀公司Compass的Josh Flagg，以及地產公司 Westside Estate Agency的Kurt Rappaport共同負責上市銷售。Flagg 表示，Casa Encantada是美國最重要的住宅之一。近期市場活動激增，希望能夠把握這股動能，吸引真正理解這座地標性莊園價值的買家。

據報導，該房產目前是洛杉磯第三昂貴的待售住宅，也是全洛杉磯八個標價超過1億美元的豪宅之一。目前，位於比佛利山莊的一座1億9500萬美元超級豪宅排名第一。