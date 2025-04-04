巴沙迪那摩登風建築 10年前85萬買入 現在190萬求售

巴沙迪那流線摩登風建築的全景。（George Penner Team網頁）

建築師William Kesling設計、1937年完工的流線摩登風建築（streamline moderne）位在巴沙迪那的Poppy Peak區，最近以189萬5000美元的價格求售。

房屋位在412 Glen Holly Drive, Pasadena, CA 91105，意者可至承銷團隊George Penner Team的網頁查看細節。

三層樓的樓地板面積為2106平方呎，三樓為大門、一樓為車庫，三間臥室位於二樓，主臥有更衣室與雙套盥洗設備。2014年時的成交價為84萬9000元。

室內外建築風格簡潔流線，二、三樓都有獨立陽台，對外多用落地窗，採光、通風與景緻都不錯，三樓的客廳、餐廳、廚房設備齊全，天氣好時還可享受戶外用餐的樂趣。

一樓的車庫可停兩台，設有特斯拉 的充電樁；樓頂則有足夠的太陽能板。

建築師William Kesling 1930年代在巴沙迪那完成多個建案，不過在設計這間時牽涉到超收客戶24美元，最後以緩刑兩年換取入獄服刑，但條件是不得執業，因此最後收尾由John L. Hudson Construction Company完成。