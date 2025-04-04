憂關稅不確定性 房貸利率下行

4月1日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.125%。(佳信貸款 - 劉艷秋提供)

4月1日當周，佳信貸款 提供的30年期固定抵押貸款利率為6.125%，相較上周下降0.250%。近期公布的經濟數據顯示，關稅 不確定性正在阻礙製造業發展，經濟表現停滯。

紐約聯邦準備銀行總裁John Williams近日表示，聯準會貨幣 政策已做好充分準備，以應對今年可能出現的經濟情勢。但他表示，通膨確實存在再次升溫的風險。國際貨幣基金（IMF）總裁Kristalina Georgieva也表示，美國關稅政策造成巨大不確定性，有拖累全球經濟活動的風險，但短期內不太可能引發經濟衰退。

1日發布的製造業ISM商業報告顯示，製造業的經濟活動在連續兩個月擴張之後於3月份出現萎縮，而此前該行業已連續26個月出現萎縮。3月份，標準普爾PMI從2月的52.7降至50.2，ISM指數從50.3%降至49%。

標普首席商業經濟學家Chris Williamson表示，對未來一年的樂觀情緒，已從1月份的近三年高點進一步惡化，並在過去兩個月急劇下降，導致企業自10月份以來首次停止增加工資。

此外，2月份建築支出成長0.7%，高於1月0.5%的降幅；職缺總數760萬個，低於1月的770萬個。