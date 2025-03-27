蒙市6層樓精品公寓 Pacific Plaza鬧中取靜

Pacific Plaza外觀圖。（業者提供）

蒙特利公園市 Pacific Plaza是蒙市重大的都市更新開發案於2022年底完工。因其地理卓越，位於蒙市Atlantic Blvd 與Chandler Ave 交界處的核心精華地段，結合現代設計與卓越生活機能，為自住與投資提供絕佳機會。自推出以來已銷售超過半數，現在建商保留單位正式開賣，特別提供建商優惠1萬5000元折扣，先到先得，機不可失！

Pacific Plaza生活機能優越，步行即可抵達超市、餐廳與購物中心、公車站、銀行等日常所需一應俱全。周邊商圈包括：大中華超市、Ralphs、99 大華超市、香港超市、Atlantic Time Square（蒙市時代廣場）、Courtyard Marriott 酒店、Holiday Inn酒店等及眾多知名餐廳與購物商場。學區 更是屢獲殊榮的Mark Keppel 高中及Monterey Highlands 小學，提供卓越教育資源。

影音來源：業者提供

Pacific Plaza毗鄰 I-10 高速公路，開車數分鐘即可抵達Cal State LA（加州 州立大學洛杉磯分校）、蒙特利公園高爾夫俱樂部與Granada Park，無論通勤、休閒或學習，都極為便捷。

Pacific Plaza這座六層樓精品公寓擁有84個住宅單位，每單位採用開放式格局設計讓客廳、餐廳與廚房無縫銜接，營造寬敞明亮的居住空間。大面積玻璃窗，充足自然光充滿室內生活質感。每戶標配獨立HVAC空調系統、高級石英石檯面、私人露台，提供住戶頂級舒適度與生活享受。部分單位還可遠眺壯麗的聖蓋博山美景。現有戶型選擇有：兩房2.5浴1095 - 1180平方呎售價69萬9000元起包括2個指定停車位、三房3浴1611平方呎售價94萬3000元起包括3個指定停車位。

Pacific Plaza 精心打造兩座中央花園，讓住戶在都市中也能擁抱寧靜與綠意。社區內設有住戶專屬休閒中心，供住戶舉辦活動、社交聚會，促進鄰里互動。