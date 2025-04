洛杉磯月租25萬豪宅長什麼樣？歌手德瑞克莊園曝光

這座豪宅擁有10間臥室、22間浴室。(取自房產網站Zillow)

自2023年起,饒舌歌手德瑞克(Drake)一直試圖以8800萬美元的價格出售其20英畝的Beverly Crest 莊園;但最近,這座富麗堂皇的莊園已經被掛上「出租」的牌子,每月租金 25萬美元。

據羅博報告報導,這位加拿大說唱歌手的全名是奧布里德雷克格雷厄姆 (Aubrey Drake Graham),他要出租位於比佛利山 Kip Drive 9904號的2萬4200平方呎的豪宅。

莊園的亮點包括帶大樓梯的雙層門廳、雙壁爐客廳、酒窖、健身房、電梯等。(取自房產網站Zillow)

房產紀錄顯示,德瑞克在2022年春季以7500萬美元的價格,買下這座擁有10間臥室、22間浴室的豪宅,之後不到一年,就以8800萬美元的價格掛上了「待售」的牌子。2024年初他又以完全相同的價格重新掛牌出售。該房源由The Beverly Hills Estates的經紀人Branden、Rayni Williams 以及Maywood Property Group的Marc Bretter共享。

這座托斯卡納(Tuscan)風格的住宅位於本尼迪克特峽谷(Benedict Canyon)上方的山丘上,周圍環繞著成熟的橡樹和橄欖樹,由美國服裝品牌Guess的聯合創始人Armand Marciano於2001年打造。

莊園的亮點包括帶大樓梯的雙層門廳、雙壁爐客廳、酒窖、健身房、電梯、帶雙島的廚房以及樓上的主臥室,可欣賞洛杉磯 和太平洋的景色。其他亮點包括圖書館、正式餐廳和配有雙島台、頂級電器和早餐角的美食廚房。豪華的主休息區配有壁爐、私人陽台和沙龍式浴室。這裡還擁有戶外廚房、果園和一間帶馬賽克瓷磚游泳池的獨立客房。該莊園停車空間充足,有一個可容納11輛車的車庫和一個可容納十幾輛車的汽車場。

這位以「Hold on, We're Going Home」聞名的說唱歌手也是一位活躍的房產投資人。德瑞克在2022年4月以1100萬美元的價格將Hidden Hills的兩處房產賣給了洛杉磯公羊隊四分衛Matthew Stafford。他在Round Meadow Road 5841號還擁有一棟1萬2500平方呎的住宅,目前以1480萬美元的價格掛牌出售。2023年末,德雷克斥資1500萬美元在德州布倫納姆市(Brenham)購買了占地313英畝的牧場度假村。