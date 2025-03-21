Opendoor華裔創辦人 上市LA豪宅要價4000萬

上市豪宅外觀。（Mansion Global截圖）

美國房地產 科技與交易公司Opendoor創辦人華裔Eric Wu（吳曉波），近日出售洛杉磯 螺旋槳狀豪宅，要價4000萬美元。該豪宅被譽為現代建築藝術的象徵，Eric Wu三年前購入這座豪宅，據說是撿了「大便宜」，最後成交價比原要價少42%。

Opendoor是2014年成立的美國科技公司，專注房地產技術和交易。主要業務是通過數位平台簡化房屋買賣過程，提供更快速和便捷的交易方式，讓賣家和買家直接進行交易，不需經過傳統房地產經紀人。公司共同創辦人Eric Wu以4000萬美元出售洛杉磯高端豪宅區貝萊爾（Bel-Air）的獨特螺旋槳狀豪宅，據「Mansion Global」報導，這座住宅以引人注目的現代設計和無與倫比景觀，吸引廣泛關注。

豪宅位於山頂，由玻璃幕牆包裹，四周景觀開闊，能夠俯瞰洛杉磯市區和遠處海岸。住宅由知名建築師Zoltan Pali設計，特色在它的三個「Y」形翼樓，並搭配弧形玻璃幕牆，使住戶能夠享受從洛杉磯市中心到海岸的壯麗視野。整座住宅面積接近1萬9000平方呎，並擁有額外的6000平方呎戶外空間，是兼具現代與奢華的住宅。

現任屋主Eric Wu在接受「Mansion Global」訪問時說︰「這座房子最吸引我的地方，是它獨特建築設計，這樣的設計和傳統方盒型住宅截然不同。當我在尋找別具特色的家時，這座房子的藝術視野立即打動了我。」

這座三層樓的豪宅建於2018年，最初以5600萬美元上市，但未能售出。2021年，這座豪宅成為Tiffany & Co.由碧昂絲 （Beyonce）與Jay-Z主演的廣告「About Love」的拍攝場景，並在2022年出現在Netflix節目「Buying Beverly Hills」中。根據房產記錄，Eric Wu後來以3225萬美元購得該住宅，價格遠低於當時開價的4200萬美元。

這座豪宅由房地產開發商Dang Bodiratnangkura與洛杉磯建築事務所「SPF:architects」的創辦人Zoltan Pali合作打造。有九間臥室、10間浴室、雪松木桑拿房、可容納1000瓶葡萄酒的酒窖、家庭影院以及與山頂邊緣平行的展翼式泳池。多層露台提供不同角度的壯麗景觀，主樓一樓專為社交娛樂設計，而上層樓則提供更多私人居住空間。另設有獨立的四臥室旅館，並配專屬車庫，充分滿足豪宅的所有需求。

Eric Wu表示，他最喜愛這座住宅的露台，「站在那，眺望整個城市和海洋，尤其是日落時分，感覺就像漂浮在雲端，這是無與倫比的美麗。」

設計師Zoltan Pali以獨特的設計理念，將這座豪宅打造為山頂上的懸浮建築。頂層玻璃幕牆延伸超過下層樓面，整體結構使得這座住宅呈懸浮效果。住宅中的其中一個翼樓橫跨在玻璃包覆的客廳和開放式露台上，露台僅靠立柱支撐，彷彿漂浮在空中。另一項值得注意的設計，是交錯排列的不同厚度玻璃板，有些玻璃能夠反射周圍景物，增添視覺層次感和對比效果。

Eric Wu在2014年與Keith Rabois、Ian Wong和JD Ross一起創立Opendoor這家公司，並於2020年成功上市。Eric Wu在2024年初離開公司，結束首席執行官和總裁職位，但仍保留顧問身分。