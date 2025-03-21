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灣區多個郊區租金反彈 最高漲幅30%

編譯組／綜合報導
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舊金山市景。（取自pexels/Brett Saylesz拍攝）
舊金山市景。（取自pexels/Brett Saylesz拍攝）

舊金山(San Francisco)的房屋租賃市場正在復甦－舊金山與整個灣區的郊區租金都在上漲。

根據Apartment List的數據，舊金山的中位租金在2月份上漲了0.9%，年增5.1%，超過了加州1.6%的租金增長率與全國平均水平（下降0.4%）。Zumper則估計舊金山年租金增幅超過8%；Zumper的發言人陳(Crystal Chen)表示，租金價格的月度變化很小，因此很難得出確鑿的結論，不過，年增幅超過8%顯示舊金山租賃市場持續穩定復甦。

租賃數據的差異源於不同的統計方法－Apartment List使用人口普查局和住房與城市發展部的統計數據，納入了較舊的房屋和低收入社區，而Zumper則專注於新建築和當前市場上的房源。

舊金山的租賃市場正在甦醒，而灣區某些郊區的租金已飆升至新高；根據Zumper的數據，過去一年中，桑尼維爾(Sunnyvale)的中位租金猛增20.8%，一房租金達3,200美元－是灣區所有城市中價格最高的；蒙洛公園(Menlo Park)的中位租金上升了26.5%，而金寶市(Campbell)則飛騰30.4%並持續上漲。

同一時間，山景城(Mountain View)的租戶則可稍微舒緩；根據陳的說法，在1月至2月間，一房公寓租金從3,230美元降至3,090美元，她認為這與上個月的情況類似，山景城的房源供應增加、租金正在緩和，被高價排擠的租客可尋找其他經濟更實惠的地方。

聖馬刁(San Mateo)也經歷了顯著的租金增長，上個月上漲5.9%；Zumper的數據顯示，一房中位租金為2,700美元，二房為3,750美元，得出聖馬刁為租金增幅第二高城市的結論。陳指出，由於聖馬刁在半島的地理位置、可以輕鬆到達舊金山和南灣地區，使其成為一座備受追捧的城市，然而，由於聖馬刁總面積僅為15.9平方哩，新住房開發的空間有限，使市場保持競爭。

租金 舊金山 灣區

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