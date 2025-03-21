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想輕鬆在中半島4城置產 年收入至少百萬起跳

編譯組／綜合報導
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中半島中位房價與預估每月抵押貸款費用
中半島中位房價與預估每月抵押貸款費用

中半島是加州房價最高的地區；連續四個季度，聖馬刁縣(San Mateo)維持是州內唯一購房者需要年收入超過50萬美元才能負擔中位價房屋的縣－買家最低年收入需求為51萬3200美元。聖塔克拉拉縣(Santa Clara)緊隨其後，最低年收入需求為48萬7600美元。

根據線上房地產上市公司Redfin.com最近的一項研究，阿賽頓(Atherton)、希爾斯堡(Hillsborough)和洛斯阿圖山(Los Altos Hills)的買家需要年收入超過100萬美元才能輕鬆負擔中位價房屋。

2024年，阿賽頓中位房屋掛牌價格為890萬美元，在全國排名第一，成為最昂貴的城市；該地區的買家需要年收入185萬美元才能輕鬆負擔一套房屋。若在阿賽頓以20%首付和6.72%的抵押貸款利率購買一套中位價房屋，每月需支付4萬6168美元，即每年55萬4011美元。

根據該報告，負擔阿賽頓的典型房屋所需的家庭收入，是普通家庭收入的三倍以上。

希爾斯堡的中位房屋掛牌價格為580萬美元，全國排名第四；買家需年收入120萬美元。若在希爾斯堡購買一套中位價房屋，每月需支付3萬458美元，即每年36萬5492美元。

洛斯阿圖山的中位掛牌價格為578萬美元，全國排名第五；買家需年收入119萬美元。若在洛斯阿圖山購置一套中位價房產，每月需支付2萬9945美元，即每年35萬9347美元。

報告中五大最昂貴的房產市場都位於加州；南加州的蒙特斯托(Montecito)和馬里布(Malibu)在名單中分別排名第二和第三。

根據該報告，即使是那些在全國最高價城鎮中的購房者，都需要花費超過建議家庭年收入的30%才能負擔其所在地區的中位價房屋。

然而，報告總結道，許多位於房價高昂地區的買家，並沒有申請抵押貸款，或選擇支付比典型10%至20%更多的首付款。

圖表為透過將加州房地產經紀人協會的月度銷售數據，顯示在巴洛阿圖(Palo Alto)、山景城(Mountain View)、洛斯阿圖(Los Altos)、紅木城(Redwood City)、蒙洛公園(Menlo Park)和東巴洛阿圖(East Palo Alto)等城市中，假設首付款20%、抵押貸款利率6.96%，對於一房、兩房、三房和四房買家預估需支付的每月貸款費用。

加州 貸款 房地產

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