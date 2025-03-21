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房貸利率持穩 房市仍面臨諸多挑戰

記者劉子為／洛杉磯報導
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3月18日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.25%。（佳信貸款-劉豔秋）
3月18日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.25%。（佳信貸款-劉豔秋）

3月18日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.25%，與上周持平。目前市場上的30年期固定抵押貸款平均利率達到6.74%，與此同時，最新經濟數據顯示，美國房市仍面臨諸多挑戰。

聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）報告顯示，全美2月新屋開工量季節後折年達150萬套，遠高於市場預期的138萬套與1月的135萬套，顯示住宅建設活動有所增長。然而，建築許可數量為146萬套，與市場預測的145萬套及1月的147萬套基本持平，顯示未來房市供應增長仍存變數。美國住宅建築商協會（NAHB）主席休斯（Buddy Hughes）指出，住房負擔能力問題日益嚴峻，融資成本上升、建築成本增加，以及建築材料關稅，都使新屋開發壓力倍增。

Bankrate網站首席財務分析師麥克布萊德（Greg McBride）表示，當前高房價、高利率以及待售房屋庫存有限，已使房市表現低迷，若經濟衰退來臨，失業率上升、收入不穩，將進一步削弱購房者信心。 他指出，「我們曾見過房貸利率非常低，但由於經濟狀況不佳，仍無人購房。」

2月美國進口物價指數上升0.4%，與1月持平，反映進口成本仍在上升。工業生產則增長0.7%，高於市場預測的0.3%，顯示製造業活動有所回暖。不過，關稅對美國經濟的影響已逐步顯現，企業界普遍反映新訂單減少，消費者信心下滑，鋼鐵與鋁材價格上漲進一步推高生產成本。

學者指出，川普總統的全面性關稅措施，加上聯邦政府緊縮政策，可能導致經濟增長放緩，並推高通膨壓力。

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