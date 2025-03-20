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古馳繼承人南加沙漠莊園月租2.8萬 近棕櫚泉商業區

記者啟鉻／河濱報導
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沙漠莊園外景。（Mansion Global截圖）
沙漠莊園外景。（Mansion Global截圖）

加州內陸科奇拉谷一座由著名時尚奢侈品牌古馳（Gucci ）繼承人打造的南加州沙漠莊園開放出租，月租金為2萬8000美元。房產仲介表示，經過沙漠到達這座莊園，有種「穿越火星」的感覺。這裡遠離塵囂，享受自由呼吸。

這座豪宅位於棕櫚沙漠（Palm Desert），距離著名內陸城市棕櫚泉約25英里。據「華爾街日報」報導，該房產由Aldo Gucci的獨生女、古馳品牌創始人Guccio Gucci的孫女Patricia Gucci於1990年代購買並翻新。根據房產紀錄，自2012年以來，這座莊園曾多次進入銷售和租賃市場，最高曾開價900萬美元。

負責上市的The Agency房地產公司代理人斯琪瓦姿（Michelle Schwartz）表示，從地圖上看，這座占地四英畝的房產看起來如同坐落於一片荒涼之地，但實際上距離棕櫚沙漠的主要商業區僅 11分鐘車程，周邊設施齊全，包括超市、餐廳、藝術畫廊和高端購物中心。然而，當駕車前往該房產時，卻會讓人有種「穿越火星」的感覺。

斯琪瓦姿和她的同事Adrienne Herkes在2月底正式將這處房產推向租賃市場，但未透露房主的身分。她表示，這座莊園位於Santa Rosa Mountains的一個封閉式社區內，擁有高度的安全性與私密性。

莊園其中一個內廳。（Mansion Global截圖）
莊園其中一個內廳。（Mansion Global截圖）

莊園內包含一棟主屋和兩棟客房，總共擁有10間臥室、11間浴室，總生活空間約1萬800平方英尺。每棟客房都配備獨立廚房，為住客提供極致的便利性。

該房產的建築風格融合了來自世界各地的文化元素，細節設計別具匠心，包括摩洛哥風格的壁龕、灰泥牆，以及主臥內受希臘風格啟發的內嵌式床鋪。斯琪瓦姿表示，「屋主是一位世界旅行者，她從世界各地汲取靈感與能量，並將這些元素融入這座多年來部分時間居住的房產中。」

該莊園坐落於大角山（Bighorn Mountain）高處，擁有開闊的視野，網球場與游泳池可俯瞰壯麗的科奇拉山谷（Coachella Valley）。斯琪瓦姿說，「這裡幾乎讓人有種站在世界之巔的感覺。而且經常可以看到大角羊（Bighorn Sheep），完全是一處原始自然的環境。」

此外，由於該房產位於高海拔地區，氣溫比山腳低約10華氏度，即使在炎熱的夏季也更加宜人，成為四季皆宜的理想居所。

這處房產可供短期出租，正值當地一系列春季音樂節，如 Coachella 和 Stagecoach舉辦之際，對於前來參與活動的租客而言是絕佳選擇。斯琪瓦姿認為，這裡不僅適合喜愛寧靜與隱私的住客，對於尋找靈感的藝術家、創意工作者，甚至是需要特殊場景拍攝的攝影師而言，都是理想的場所。

斯琪瓦姿指出，這是一個可以讓人靜心思考的地方。你聽不到任何噪音——沒有車聲，沒有喧囂。這裡距離城鎮足夠近，能夠享受日常生活的便利與現代化設施，但一旦回到這裡，你就能完全遠離塵囂，自由呼吸。

其中一間臥室。（Mansion Global截圖）
其中一間臥室。（Mansion Global截圖）
莊園室內一景。（Mansion Global截圖）
莊園室內一景。（Mansion Global截圖）

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