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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

房貸利率微漲 經濟不確定性增加回落可能

記者劉子為／洛杉磯報導
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3月11日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.25%。（佳信貸款-劉豔秋）
3月11日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.25%。（佳信貸款-劉豔秋）

3月11日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.25%，較上周略微上漲。然而，與年初相比，利率依然處於較低水平。與此同時，市場上的30年期固定抵押貸款平均利率為6.72%。雖然目前利率有所上漲，但根據最新經濟指標，尤其是國債殖利率下降和股市暴跌的情況，預計未來幾周內，利率可能會出現回落。

利率的波動與美國近期的經濟狀況密切相關。3月11日發布的兩份重要經濟報告顯示，市場不確定性仍在增加，這可能會對未來的利率走勢產生影響。

首先，全國獨立企業聯合會（NFIB）公布的樂觀指數顯示，該指數從1月的102.8降至2月的100.7，反映出商業信心的下降。NFIB首席經濟學家鄧克爾伯格（Bill Dunkelberg）對未來六個月商業環境的樂觀看法有所下降。強調通膨仍然是當前經濟中的一大問題，僅次於勞動力品質問題。

此外，美國勞工統計局的職缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，1月的職缺數為770萬個，超出了市場預期的760萬，顯示勞動市場的需求仍然強勁，這也是推動物價上漲的因素之一。

與此同時，聯準會理事庫格勒(Adriana Kugler)近日警告，通膨可能會持續存在，並指出物價可能會再次上漲，這意味著聯準會可能會選擇在短期內保持利率穩定。

此外，根據經濟諮商會的消費者信心指數，2月的12個月通膨預期從1月的5.2%上升至6%。庫格勒指出，近期美國政府對主要貿易夥伴國進口商品徵收關稅的政策變化，以及可能的報復措施，也可能帶來不確定性，進一步推高物價。

殖利率 貸款 聯準會

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