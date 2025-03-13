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道奇傳奇播報員斯考利曾住過豪宅掛牌 要價750萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
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位於加州千橡市的前美國棒球歷史上傳奇人物斯考利曾擁有的住宅。（Mansion Global截圖）
位於加州千橡市的前美國棒球歷史上傳奇人物斯考利曾擁有的住宅。（Mansion Global截圖）

已故道奇隊棒球播報員斯考利（Vin Scully）曾住過的加州橙縣千橡市（Thousand Oaks）一豪宅近日上市，售價近750萬美元。

根據蘇富比國際房地產（Sotheby's International Realty）資訊，這位洛杉磯道奇隊播報員2004年至2010年間居住在這座典雅的磚造宅邸。公開地產紀錄顯示，現屋主2010年7月以310萬美元購入該房產，但現屋主對住宅沒有發表任何評論。

美國已故棒球傳奇播報員斯考利。（Mansion Global截圖）
美國已故棒球傳奇播報員斯考利。（Mansion Global截圖）

豪宅室外一角。（Mansion Global截圖）
豪宅室外一角。（Mansion Global截圖）

該住宅建於2000年，位Lake Sherwood高級社區內，四周環繞聖塔蒙尼卡山脈（Santa Monica Mountains）與由高爾夫傳奇球星Jack Nicklaus設計的Sherwood Country Club球場。根據負責銷售的蘇富比國際房地產Westlake Village Brokerage經紀人Tony DeFranco的房源資訊，該住宅前院可俯瞰第七洞球道，後院則擁有第九洞球道的開闊景觀。

這座占地約1.5英畝的住宅，建築面積約6300平方英尺，內部裝潢經典雅致。挑高大廳設有弧形樓梯，內建木製裝飾，並配四座雕花壁爐，增添溫暖與質感。此外，該住宅還設有恆溫酒窖與可容納四輛車的車庫。

室內共有五間臥室與六個半浴室，主臥套房擁有獨立起居空間，內含壁爐、大型私人露台及兩間浴室，配備蒸氣淋浴、浸泡浴缸與桑拿房。客廳的法式門通往帶頂露台，延伸連接內建燒烤區與無邊際泳池。值得一提的是，該泳池底部鑲嵌一個瓷磚棒球鑽石圖案，這是斯考利在居住期間親自添加的特色設計。

斯考利2022年辭世，享年94歲。他的播報生涯長達67年，從1950年道奇隊仍在布魯克林時，便開始擔任比賽播報員，並於1958年隨隊搬遷至洛杉磯。他創下職業體育史單一球隊播報員任期最長紀錄，並因卓越貢獻，入選美國棒球名人堂與體育播報名人堂，成為美國棒球歷史上的傳奇人物。

豪宅起居室。（Mansion Global截圖）
豪宅起居室。（Mansion Global截圖）

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