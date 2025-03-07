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洛杉磯商辦改住宅 近4400套公寓規畫中

記者趙健／洛杉磯報導
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最新報告指出，洛杉磯預計有4388個公寓將由現有辦公大樓改建而成。（示意圖取自Unsplash）
最新報告指出，洛杉磯預計有4388個公寓將由現有辦公大樓改建而成。（示意圖取自Unsplash）

辦公空間需求疲軟，將其改建成住宅公寓是一條出路。根據RentCafe最新報告，洛杉磯2025年約有4388套公寓將從現有辦公大樓改建而成，這個數字在全美排名第三。

辦公室改建為公寓的規畫近年來顯著增長。RentCafe數據顯示，2022年全美辦公室改建公寓的規畫數量總計2萬3100套，到2023年幾乎翻倍，達到4萬5200套。2025年，待改造的辦公室數量將達到歷史最高水平，達到7萬700套。快速增長趨勢凸顯了美國城市的演變，由生活偏好和工作習慣的變化所驅動。

截至2025年，紐約大都會在未來辦公室改建公寓方面處於全國領先地位，目前已有8310套公寓正在籌備中。緊隨其後的是去年排名第一的華盛頓特區，預計為6533套。洛杉磯大都會區排名第三。

洛杉磯辦公室改建為公寓的數量為4388套，改建比率49%。報告指出，洛杉磯野火摧毀了數千棟房屋，使當地本已嚴重的住房短缺問題更加嚴重。然而，辦公室改建項目可能滿足部分增長需求。此外，超過8300萬平方呎的辦公空間被認為適合進行改造，占該區域辦公總庫存的25%。其中，一個重要的項目是ARCO Tower重建項目，該項目將把洛市中心第七街1055號的33層辦公大樓改造成691套全新公寓。

報告指出，在2025年近16萬9000套改造再利用計畫中，辦公室項目占比42%，其次為酒店改建項目，為22%。建於1990年代至2010年代之間的較新建築改造項目顯著增加，從上一年的1.27%增加到2025年的7%。

根據CommercialEdge的轉換可行性指數 (CFI) 數據，全國有超過12億平方呎的辦公空間被認為適合改建，占辦公大樓總庫存的14.8%。

辦公大樓改公寓 數據來源：RentCafe 趙健/製表
辦公大樓改公寓 數據來源：RentCafe 趙健/製表

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