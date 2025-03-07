金融大佬之子 出售洛杉磯上億豪宅及土地

正在出售的另一個資產是位於貝萊爾Nimes Place 805號的空地，占地1.29英畝，售價3900萬美元。（地產網站Zillow）

一位銀行業億萬富翁的兒子正在出售自己在洛杉磯 的豪華資產，包括一座占地1萬3900平方呎的西好萊塢 （West Hollywood）豪宅，以及一塊1.3英畝位於貝萊爾（Bel-Air）的土地。這兩處資產的總價值超過1億美元。

位於西好萊塢Nightingale Drive 9214號的房產上月20日掛牌上市，售價6300萬美元。據華爾街日報報導，賣家是知名銀行家吉林斯基（Jaime Gilinski Bacal）的兒子小吉林斯基（Josh Gilinski）。

吉林斯基是一名銀行家、房地產開發商和慈善家，特別在銀行收購和重組方面成就非凡。根據維基百科資料，1990年代，他曾以象徵性價格收購國際商業信貸銀行 (BCCI) 在哥倫比亞的資產，短短四年將其打造成哥倫比亞最有效率的銀行之一。隨後，他參與了多起銀行併購案。去年，吉林斯基的Spaldy Investments收購了英國的Metro銀行。

據地產網站Zillow的公開信息，這座豪宅上次的掛牌時間是2016年，售價近1800萬美元，滯銷半年後下架。據佳士得國際地產南加州 分公司經紀人柯曼 (Aaron Kirman) 介紹，小吉林斯基於2018年以1100萬美元的價格購買了這塊半英畝的土地，之後花六年時間建造房屋，但從未搬進去住過。

豪宅擁有五間臥室和七間浴室，由Woods + Dangaran設計，由200噸手工挑選的土耳其石灰華大理石（ Turkish Travertine）建成，將簡單的線條與石頭、白橡木、石膏和玻璃等經典材料結合在一起。房屋裝修風格現代簡約，一覽洛杉磯美景。豪宅的其他亮點包括配備Gaggenau和Sub-Zero電器的廚師廚房；無縫融合的餐廳和起居空間，兩者均可通往橫跨豪宅的115英尺長無邊泳池；房屋中庭內一棵35英尺高的藍花楹樹和石製噴泉。

此外，屋頂上鋪著礫石，設計靈感來自傳統的日本花園。主臥室設有中庭，通往無邊際泳池。住宅下層設有劇院、健身房以及可容納1000瓶的酒窖。還設有一個「健康套房」，內設治療室、桑拿浴室、蒸氣淋浴和休息室。

正在出售的另一個資產是位於貝萊爾Nimes Place 805號的一塊空地，占地1.29英畝，售價3900萬美元。地塊上已獲准建造一棟由已故建築師Howard Backen設計的2萬7500平方英尺住宅。Backen於2024年去世，他因設計Napa Valley酒莊和名人住宅而聞名。