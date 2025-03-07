河濱市荒廢高爾夫球場 擬打造體育與住宅綜合城鎮中心

河濱冒險中心項目設計效果圖。（河濱市府提供）

南加內陸河濱市（Riverside）擬將一片荒廢的高爾夫球場改造為占地126英畝的體育綜合設施與城鎮中心（Town Center）。該開發項目覆蓋近85英畝的舊高爾夫球場（自2009年停用），以及附近41英畝的空地，這片土地位於城市北區，市府早有開發規畫。市議會就規畫在近日討論。預計部分設施在2028年洛杉磯奧運 會舉辦前完工。

根據該市運動度假村Adrenaline Sports Resorts的提案，新計畫的核心理念是「讓河流回歸河濱市」，並在市中心打造一個「充滿活力、健康的工作生活娛樂社區」。

該計畫將舊高爾夫球場改造成河濱冒險中心（Riverside Adventure Center），其中包含休閒區、商店、餐廳與啤酒花園、區域步道，以及各類運動與水上娛樂設施。此外，該地還將建設激流與衝浪公園冒險中心（Whitewater and Surf Park Adventure Center），提供划艇、漂流、河板運動、衝浪、趴板衝浪、攀岩區、高空滑索等多種戶外活動。

根據市府報告，Adrenaline Sports正與國際及國內體育管理機構合作，按照奧運標準設計該中心，未來將可用於各類比賽，包括2028年洛杉磯奧運會。開發商表示，該中心有潛力成為部分奧運比賽場地，可能承辦激流獨木舟、皮划艇、運動攀岩、滑板、BMX自行車、衝浪及冬季兩項等項目。市府強調，該項目並不依賴於獲得奧運賽事的參與資格，即使未能成為奧運比賽場地，該計畫仍將推進。

除了體育與娛樂設施，計畫還將在高爾夫球場旁的土地開發一個城鎮中心，包括零售商店、超市、酒店、餐廳及住宅區，計畫建設722個住宅單位，其中180個單位為可負擔住房，以滿足當地居民的住房需求。