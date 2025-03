羅賓威廉斯舊金山豪宅降價賣出 內藏密室、隱藏通道

已故喜劇演員羅賓威廉斯的舊金山豪宅已以1810萬美元售出。(Google街景圖)

已故喜劇演員羅賓威廉斯(Robin Williams)的舊金山 豪宅已以1810萬美元售出,該物業兩年前的初始定價為2500萬美元。

根據Compass房地產 公司的資料,該座豪宅位於海崖區(Sea Cliff)540 El Camino Del Mar,於1月23日完成交易。該物業可以飽覽金門大橋(Golden Gate Bridge)和馬林角(Marin Headlands)的壯麗景色。

建於1926年,以義大利 文藝復興為風格橫跨三層,總面積達1萬600平方英尺。房屋包括六間臥室、五間全套衛浴設備和三間半衛浴設備;另外還擁有獨特的設施,例如:日式主題浴室、酒窖、圖書館和媒體室。此外,物業還配備步入式保險庫,與一間帶臥室的客用公寓。

然而,真正讓這座住宅與眾不同的是羅賓威廉斯和他的前妻、「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire)的製片人瑪莎.加西斯.威廉斯(Marsha Garces Williams)為其添加的個人風格。

羅賓威廉斯(左)和他的妻子。(Stephen Chernin/美聯社)

其中包括專門為他們的孩子設計的密室和隱藏通道。多年來,一隻園藝用的恐龍坐落在莊園的牆上,成為這個家庭在此居住時期的一個有趣紀錄。

負責為物業上市的Compass房地產經紀人馬夫羅米哈利斯(Steve Mavromihalis)同時也經手銷售了另一座著名的舊金山房產:位於2601 Lyon St.、在迪士尼電影「麻雀變公主」(The Princess Diaries)中出現的那座房子。

他提到羅賓和瑪莎威廉斯在1990年代初期對這座房子進行了全面翻修,從骨架開始重建,並表示他們非常用心地保留了1926年使用的珍稀建材,這些材料在現代房屋建造中已經無法獲得。

這對夫妻於1991年以320萬美元購入這座房產,多年來,他們投入了大量心力進行翻修,將歷史工藝與現代設施完美融合。

在2010年離婚後,瑪莎.威廉斯保留了這座房子。在接受「豪宅環球」(Mansion Global)的採訪時,她將其形容為一座「美麗、快樂的房子」,並提到這裡充滿了他們撫養孩子的回憶。如今孩子們都長大了,她覺得是時候換一個較小的居所。

這座房子的歷史不僅限於威廉斯家族;它曾屬於奧爾森(Oliver J. Olson),1916年舊金山主要航運和木材公司的創始人。

威廉斯於2014年在他位於馬林的家中自殺身亡,享年63歲。在這座舊金山住宅期間,他拍攝了許多著名電影,包括1997年的「心靈捕手」(Good Will Hunting,他因此贏得奧斯卡最佳男配角獎)、1993年的「窈窕奶爸」、1996年的「鳥籠」(The Birdcage)和2006年的「博物館驚魂夜」(Night at the Museum)。