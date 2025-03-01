華商謹防稅務詐騙 報稅新規重點解析

華興保險2月27日在羅斯密市（Rosemead）Garvey社區中心舉辦「商家財產保護與治安座談會」，現場吸引近百位民眾參與。（華興保險提供）

華興保險2月27日在羅斯密市（Rosemead）Garvey社區中心舉辦「商家財產保護與治安座談會」，邀請洛杉磯 縣警局天普市（Temple City）警員、洛縣地檢辦公室重大毒品 犯罪處助理副處長Eugene Miyata、勞工 與稅務專家，解析36號提案及2025年稅務與勞工法新規，吸引眾多華商參與。

華興保險總裁張國興表示，公司多年來持續舉辦講座，幫助華商了解美國法規。他指出，當前經濟環境與中美貿易戰使企業經營困難，勞工法規更有挑戰性，雇主須熟悉相關法律，以保護自身權益。洛杉磯縣警局天普分局巡邏隊長Erin Liu表示，36號提案賦予執法單位更多權限，使警方能有效應對小型竊盜、遊民治安及毒品犯罪。新法規定，若嫌犯多次犯罪且有紀錄，可依法拘留，提升執法效率。她強調，社區舉報對打擊犯罪至關重要，警方可據此累積案件紀錄，加強執法。 張國興指出，當前經濟環境嚴峻，企業不僅面臨經營壓力，還須應對勞工法規的挑戰，唯有深入了解法規，才能有效保護自身權益。（華興保險提供） Erin Liu 指出，36號提案提升執法權限，使警方能更有效應對小型竊盜、遊民治安及毒品犯罪，若嫌犯多次犯罪且有紀錄，執法單位即可依法拘留。（華興保險提供）

Eugene Miyata指出，2014年通過的47號提案使零售盜竊與毒品犯罪激增，36號提案則修正此問題，若多次竊盜累計超過950美元將以重罪論處。此外，新增「亞歷山德拉法」（Alexandra's Law），允許檢方對販賣致人死亡毒品者提起殺人指控。他強調芬太尼的危險性，2023年加州有7560人因芬太尼死亡，日均逾20人。新法將芬太尼列為特別管控物質，販賣者最高可加刑25年。