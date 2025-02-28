房貸小幅下調 房市增長放緩

根據佳信貸款的最新報告，30年期固定抵押貸款利率為6.375%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款 的最新報告，截至2月18日當周，其提供的30年期固定抵押貸款利率 為6.375%，相比上周略微下降。近期利率總體走勢顯示出平緩的態勢，根據房地美（Freddie Mac）的數據，截至本文發表時，市場上30年期固定抵押貸款的平均利率為6.93%。

18日還發布了兩份重要的經濟報告。根據凱斯-席勒20城房價 指數（Case-Shiller 20-city home price index），12月份的房價較11月下跌了0.13%，但與去年同期相比，卻上漲了4.48%。這顯示出房價整體仍在上升，但市場增長的速度有所放緩。此外，2月消費者信心指數（Consumer Confidence index）跌至98.3，創下八個月以來的最低點。這一數據低於1月的105.3，並未達到預期的102.4，反映出民眾對經濟前景的信心有所下降。

CoreLogic首席經濟學家Selma Hepp指出，儘管春季購房旺季的預期正逐漸增強，但目前市場上尚未顯示出像過去幾年那樣的購房熱潮。她認為，這主要與人們對持續通脹和部分地區大規模裁員的擔憂有關。她說，「即便新房源逐步增加，可供出售的房屋數量也有所上升，購房者依然不願意冒然購房，這意味著房價的漲幅可能會在今年上半年繼續放緩。」

此外，美國全國房地產經紀商協會（National Association of Realtors）21日公布的數據顯示，今年1月美國成屋銷售量為408萬套，較去年12月下降了4.9%，但相比去年同期增長了2%。雖然銷售量略有增長，但整體市場表現未達市場預期。美國全國房地產經紀商協會（National Association of Realtors）首席經濟學家尤恩（Lawrence Yun）認為，儘管美聯儲多次降息，但由於房貸利率居高不下，加上房價持續上漲，眾多潛在購房者仍然無力購房。經濟學家普遍預計，30年期固定抵押貸款平均利率2025年仍會維持在6%以上。