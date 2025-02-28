加州住房可負擔性 降至史上最低 僅15%居民有能力購買

2025年灣區購中位數價格房最低需求收入

根據加州 房地產經紀人協會發布的最新住房負擔能力報告，在抵押貸款利率 上升的環境下，加州的住房負擔能力仍維持在接近歷史最低水平。

自10月以來，抵押貸款利率呈上升趨勢，而由於新白宮政府制定的政策影響仍不明確，預計未來幾個月利率將會波動。

聯邦儲備局在１月宣布，將暫停任何降息行動，並在未來幾個月採取觀望策略，代表抵押貸款利率可能會維持在高位。

根據分析2024年第四季度房屋數據的報告顯示，全州只有15%的購房者有能力購買中位數價格為87萬4290美元的獨立屋，該比例較上一季度的16%有所下降，與去年同期持平。

假設以30年固定利率抵押貸款、首付20%、利率6.76%，要負擔全州中位數房價，買家需要最低年收入22萬2000美元，以支付每月5550美元的貸款，包括本金、利息和稅款。

相比之下，全國36%的家庭有能力購買中位數價格為41萬100美元的房屋，這需要最低年收入10萬4000美元來支付每月2600美元的貸款。

聖馬刁縣(San Mateo)和聖塔克拉拉縣(Santa Clara)為加州購房成本最高的兩個市場。

聖馬刁縣連續四個季度保持著全州唯一一個需要年收入超過50萬美元才能負擔中位數房價的縣，買家需要最低年收入達51萬3200美元；緊隨其後的是聖塔克拉拉縣，年收入至少需達48萬7600美元。

聖馬刁市場中，17%的購房者有能力購買房屋；在聖塔克拉拉縣，18%的買家有能力購屋。位於北灣的馬林縣(Marin)緊隨其後，最低需求收入為41萬8800美元。

根據衡量一個人購買能力與其收入、或所在縣市場平均收入比較的負擔能力指數顯示，莫諾縣(Mono)、蒙特瑞縣(Monterey)、聖路易斯奧比斯波縣(San Luis Obispo)、聖塔芭芭拉(Santa Barbara)和洛杉磯縣(Los Angeles)是加州最不可負擔的縣份。各縣有能力購屋者比例如下：莫諾縣6%；蒙特瑞縣、聖路易斯奧比斯波縣和聖塔芭芭拉縣10%；洛杉磯縣11%。該等市場中，購屋者需要至少23萬5600美元的最低收入才能購買中位數價格房屋。

加州北部地區的五個縣擁有全州最可負擔的市場，其中拉森縣(Lassen)仍是全州最可負擔的縣份，負擔能力指數超過50%；該縣購買中位數價格房屋所需的最低需求收入也是最低的6萬7200美元。特哈馬縣(Tehama)以38%的負擔能力指數位居第二，其後是普盧馬斯縣(Plumas)、沙斯達縣(Shasta)和杜倫姆縣(Tuolumne)，均為36%。