我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

「與卡戴珊一家同行」明星豪宅上市 叫價1350萬

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
這座地中海風格的宅邸曾是知名真人秀「與卡戴珊一家同行」的拍攝地。（地產網站Zillow）
這座地中海風格的宅邸曾是知名真人秀「與卡戴珊一家同行」的拍攝地。（地產網站Zillow）

洛杉磯一座明星豪宅現正上市，售價1350萬美元。這座地中海風格的宅邸曾是知名真人秀「與卡戴珊一家同行」（Keeping Up With the Kardashians）的拍攝地，該節目將卡戴珊和詹娜家族捧上真人秀明星的寶座。

據紐約時報報導，這座華麗的住所位於洛杉磯縣Hidden Hills市一個門禁嚴格的社區。紀錄顯示，卡戴珊家族的女家長兼經紀人媽媽克莉絲·詹娜（Kris Jenner）和當時的丈夫、前奧運選手凱特琳·詹娜（Caitlyn Jenner，當時名為Bruce Jenner），在2010年春季以400萬美元購入這處房產，她的兒子羅伯·卡戴珊（Rob Kardashian）過去幾年一直住在這裡。這座建於90年代末期的兩層樓建築，最近由名人設計師Ryan Saghian翻新，並配有全新家具。若想購買這些家具，額外需支付40萬美元。

宅邸擁有六間臥室和八間浴室，面積約為8800平方英尺。大廳迎賓處的雙層挑高天花板，鋪設著黑白相間的棋盤大理石地板，並有一條壯觀的婚禮般的樓梯。從大廳通往客廳的區域，裝有著高大拱形窗戶和法式雙開門，而正式餐廳與配有雙島檯面、黑色La Cornue爐具、冷凍優格機的豪華廚房相連。

其他設施還包括一間辦公室和一間配有吧檯（wet bar，配備水槽的小型酒吧）的家庭房。豪華的主臥室配有壁爐、私人陽台、獨立健身房，以及裝有蒸氣浴的浴室。戶外的精緻花園面積超過1英畝，設有游泳池、SPA和瀑布，還有一個開放式涼亭，並配有壁爐。此外，還有一個四車位的附屬車庫。

該房產的掛牌經紀人、克里斯蒂國際房地產南加州地區的Tomer Fridman向紐時表示，這座房子是真人秀節目的核心拍攝地，但它不僅僅是一個曾在電視上出現的房子，並且是一個承載了整個家庭的生活的地方，有快樂、有悲傷，孩子們成長也有許多變遷。

豪宅擁有六間臥室和八間浴室，面積約為8800平方英尺。（地產網站Zillow）
豪宅擁有六間臥室和八間浴室，面積約為8800平方英尺。（地產網站Zillow）
豪宅內鋪設著黑白相間的棋盤大理石地板。（地產網站Zillow）
豪宅內鋪設著黑白相間的棋盤大理石地板。（地產網站Zillow）
配有雙島檯面、黑色La Cornue爐具、冷凍優格機的豪華廚房。（地產網站Zil...
配有雙島檯面、黑色La Cornue爐具、冷凍優格機的豪華廚房。（地產網站Zillow）

洛杉磯 加州 凱特

上一則

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

下一則

輕度花生過敏兒 或可食用花生醬

延伸閱讀

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
OpenAI執行長奧特曼 5年來在舊金山中心大買豪宅

OpenAI執行長奧特曼 5年來在舊金山中心大買豪宅
理財百科／不買豪宅房車 超級盃MVP這樣理財

理財百科／不買豪宅房車 超級盃MVP這樣理財
洛城豪宅頂設匹克球場 開價4000萬

洛城豪宅頂設匹克球場 開價4000萬
明星開發商洛豪宅售2450萬 購馬斯克宅邸為其知名交易

明星開發商洛豪宅售2450萬 購馬斯克宅邸為其知名交易
鎖定PV豪宅 晚餐時段入室竊盜激增

鎖定PV豪宅 晚餐時段入室竊盜激增

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
南加部分醫療機構，對沒有按預約出現的客戶，收取缺席費。圖為其他醫療機構，非文中提到醫院。（讀者提供）

就診遲到被收缺席費 不交錢下次就沒法看病 華女火大

2025-02-24 12:51
近期科克蘭捲筒衛生紙遭受不少批評。（好市多官網）

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

2025-02-26 13:50

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？