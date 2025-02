「與卡戴珊一家同行」明星豪宅上市 叫價1350萬

這座地中海風格的宅邸曾是知名真人秀「與卡戴珊一家同行」的拍攝地。(地產網站Zillow)

洛杉磯 一座明星豪宅現正上市,售價1350萬美元。這座地中海風格的宅邸曾是知名真人秀「與卡戴珊一家同行」(Keeping Up With the Kardashians)的拍攝地,該節目將卡戴珊和詹娜家族捧上真人秀明星的寶座。

據紐約時報報導,這座華麗的住所位於洛杉磯縣Hidden Hills市一個門禁嚴格的社區。紀錄顯示,卡戴珊家族的女家長兼經紀人媽媽克莉絲·詹娜(Kris Jenner)和當時的丈夫、前奧運選手凱特 琳·詹娜(Caitlyn Jenner,當時名為Bruce Jenner),在2010年春季以400萬美元購入這處房產,她的兒子羅伯·卡戴珊(Rob Kardashian)過去幾年一直住在這裡。這座建於90年代末期的兩層樓建築,最近由名人設計師Ryan Saghian翻新,並配有全新家具。若想購買這些家具,額外需支付40萬美元。

宅邸擁有六間臥室和八間浴室,面積約為8800平方英尺。大廳迎賓處的雙層挑高天花板,鋪設著黑白相間的棋盤大理石地板,並有一條壯觀的婚禮般的樓梯。從大廳通往客廳的區域,裝有著高大拱形窗戶和法式雙開門,而正式餐廳與配有雙島檯面、黑色La Cornue爐具、冷凍優格機的豪華廚房相連。

其他設施還包括一間辦公室和一間配有吧檯(wet bar,配備水槽的小型酒吧)的家庭房。豪華的主臥室配有壁爐、私人陽台、獨立健身房,以及裝有蒸氣浴的浴室。戶外的精緻花園面積超過1英畝,設有游泳池、SPA和瀑布,還有一個開放式涼亭,並配有壁爐。此外,還有一個四車位的附屬車庫。