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洛城豪宅頂設匹克球場 開價4000萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
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豪宅屋頂建有匹克球場。(Mansion Global截圖)
豪宅屋頂建有匹克球場。(Mansion Global截圖)

洛杉磯高檔社區貝艾爾(Bel Air)一棟全新建造豪宅近日上市，開價4000萬美元。豪宅特色包括屋頂匹克球場(Pickleball)以及其它運動設施。開發商AMG Capital在2022年以800萬美元購得該地產。

上市豪宅外觀。(Mansion Global截圖)
上市豪宅外觀。(Mansion Global截圖)

這座豪宅的設計在展現貝艾爾典型的復古建築風格，與當前流行的中規中矩「線條筆直、棱角分明」現代建築風格有所區別。這座住宅外觀經典，內部融合現代化的精緻裝潢，傳統的樓梯玄關、大拱門和格狀天花板，搭配大理石元素，如波紋大理石中島廚房，創造出和諧且時尚的家庭氛圍。

豪宅設計運用大量天然材質，包括石灰洗塗料(limewash)、木材和石材，強調「平衡」與「俐落線條」。此外，室內裝潢也融入了中世紀現代風格的家具，流暢的線條和弧形設計讓空間更加統一。

這座豪宅擁有開放式格局，主層的客廳、餐廳和廚房區域通往覆蓋式露台，完美結合室內外空間。露台外是一大片草坪，延伸至木製露台，並設有下沉式火坑、游泳池與休憩區，可俯瞰壯麗的城市景觀。

豪宅地下層配備有高爾夫模擬器、吧台、私人家庭影院、健身房及水療區等娛樂設施。主露台的一側通往下層的推桿果嶺，另一側則設有籃球場。開發商AMG Capital的代表查拉施(Gil Charash)表示，這樣的草坪空間是疫情後市場需求中的一大亮點。開發團隊還在屋頂設置匹克球場，滿足當前廣受歡迎的運動時尚潮流。

隨著寶馬山花園(Pacific Palisades)及洛杉磯部分地區逐漸從大規模野火災後恢復，這座豪宅將吸引不少尋求高端生活方式的買家。查拉施指出，愈來愈多的人選擇搬到405號州際公路的另一側，該地區的房產需求不斷上升。

貝艾爾是洛杉磯最負盛名的高端住宅區之一，擁有美麗的自然景觀和無可比擬的隱私性。這裡的居民可以享受城市與大自然的完美結合，並且擁有世界一流的設施和服務。許多演藝名人、企業領袖和國際投資者都選擇在此定居，讓這個社區成為真正的奢華象徵。

匹克球(Pickleball)近些年迅速崛起，成為美國最受歡迎的運動之一。越來越多高端房產在規畫時，將匹克球場納入其中。地產資料顯示，傳統的豪宅運動設施多以高爾夫球場、網球場、泳池或健身房為主，如今匹克球場也逐漸進入高端住宅的標準配備。特別是在都市地區，由於土地有限，將匹克球場設置在屋頂，不僅能充分利用空間，還能提供住戶壯麗的視野，提升豪宅的吸引力。

屋頂匹克球場的獨特魅力在於充分利用空間，在寸土寸金的地區，屋頂空間往往閒置，打造匹克球場能提升房產的實用性；運動與社交並重，匹克球是一項老少皆宜的運動，能促進住戶之間的互動，增強社區氛圍；提升房產價值：豪宅市場講求獨特性與附加價值，擁有匹克球場的物業將更具競爭力；時尚與健康並存，匹克球場不僅帶來現代運動潮流，也迎合了高端客戶對健康生活的追求。

目前從洛杉磯到邁阿密，已有許多豪華公寓或私人別墅開始規畫屋頂匹克球場。例如，某些高端住宅開發商在建案推廣時，特別強調「屋頂匹克球俱樂部」的概念，吸引喜愛時尚運動的買家。甚至有些房地產公司將匹克球場與露天休憩區、泳池和酒吧結合，打造專屬的屋頂娛樂空間。

一些地產業專家認為，隨著匹克球熱潮持續升溫，未來這類設計將可能成為豪宅市場的新標準。對於高端買家而言，一個能夠欣賞城市美景、結合運動與社交的屋頂匹克球場，無疑是夢幻房產的加分項目。

屋內有家庭影院娛樂設施。(Mansion Global截圖)
屋內有家庭影院娛樂設施。(Mansion Global截圖)
豪宅待客空間寬敞氣派。(Mansion Global截圖)
豪宅待客空間寬敞氣派。(Mansion Global截圖)

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