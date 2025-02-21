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Levi's體育場旁工業地 變為聖縣新社區

編譯組╱綜合報導
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李維體育場(Levi's Stadium)。(取自李維體育場官網)
李維體育場(Levi's Stadium)。(取自李維體育場官網)

距離李維體育場(Levi's Stadium)僅幾步之遙，塔斯曼大道(Tasman Drive)旁一處前工業區正在逐漸成形，成為聖塔克拉拉縣(Santa Clara)最新社區。

這片由當地開發商命名為克拉拉區(Clara District)的土地占地45英畝，東臨Guadalupe River，西至Lafayette Street，北接一座前高爾夫球場。該區域將發展成為高密度住宅區，擁有商店、餐廳和公共公園，並臨近公共交通。

市政府稱該項目為Tasman East Specific Plan，該社區最終將建成多達4500個住宅單位和10萬平方英尺的零售空間；聖塔克拉拉縣還計畫修改該計畫，允許開發多達1500個額外住房單位。

Related California的首席營運長范德爾布姆(Nicholas Vanderboom)表示，克拉拉區的發展歷經十年，開發商從2015年左右開始在該地區收購土地；隨後，聖塔克拉拉縣規畫部門主導了重新分區工作，允許在這片舊工業用地上進行住房開發，該計畫於2018年11月獲市議會批准。開發商在2020年因疫情遇到阻礙，但該社區的建設仍在次年繼續進行。

該社區的中心是由Related California開發的豪華公寓大樓The Clara，共有508個單位，共22層高，是聖塔克拉拉縣最高的建築；由Bohlin Cywinski Jackson、AvroKO和Surfacedesign, Inc.設計，從其色彩繽紛的遊樂場到溫馨的紅木休憩區(Redwood Den)，處處呼應了該地區的優美景觀。

除了The Clara的508個單位以外，Related California還將在隔壁開設一個擁有176個單位的老年生活設施，名為Ellore。由SummerHill Apartment Communities開發的The Lafayette已開放其347個公寓單位，而Ensemble開發的AVE Santa Clara、共311個單位將於本月開始迎接居民入住。

克拉拉區另外有兩個平價住房開發項目：已開放的St. Anton Apartments(196 個單位)和將於今年開放的Mainline North(151個單位)。

經濟發展和永續發展主任布里奧特(Reena Brilliot)表示，市政府迅速推進了這個通常冗長的審批過程，使聖塔克拉拉縣在短時間內湧入大量開發項目。她表示，這個新社區將在該縣實現州政府規定的住房目標方面發揮「關鍵作用」。聖塔克拉拉縣需要在2023年至2031年間規畫1萬1632個住房單位。

布里奧特指出，聖塔克拉拉縣一直致力於支持整個地區的住房發展，不僅要滿足市級的增長需求，也需意識到該縣需要容納更多住房並進行進一步的開發。

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