近大熊湖 客製迷你木屋30萬求售 鼓勵度假用 非永久住宅

迷你木屋內部。(Holcomb Valley Ranch官網)

南加州 聖伯納汀諾縣大熊湖附近的荷康谷牧場（ Holcomb Valley Ranch），一座占地400英畝的休閒度假村，近日推出客製化現代迷你木屋，起價為29萬5000美元；希望吸引擁有度假小屋的南加 州中等收入群體居民，使他們在壯麗高山景觀中，享受私人木屋的甜美靜謐休閒時光。屋主需支付每月1800美元會員費，才可使用牧場內的開放空間、娛樂設施及便利設施。

內陸荷康谷牧場迷你木屋。(Holcomb Valley Ranch官網)

據內陸媒體The Press-Enterprise資訊，荷康谷牧場占地約400英畝，目前提供兩款設計獨特的迷你木屋，均由聖塔蒙尼卡建築與室內設計公司BA Collective精心打造。其中「Chiquita」款，面積290平方英尺。擁有木質與玻璃結合的長方形結構，落地窗，視野開闊。設有廚房、完整浴室、臥室內有標準雙人床、衣櫃、起居區有沙發床。室外擁有185平方英尺露台也可選配全長28英尺以上的前露台，最多可容納四人。

另一款「California」近500平方英尺，起價49萬5000美元。非對稱屋頂設計，外觀酷似阿爾卑斯山小木屋。配備17英尺高玻璃牆，採光極佳。開放式格局，包含廚房、客廳與餐廳區有沙發床、完整浴室、臥室配標準雙人床。閣樓睡眠區可透過懸浮樓梯進入，內設標準雙人床，最多可容納六人。這些木屋全數配備家具，並可選擇額外的儲物空間，滿足屋主的需求。

所有木屋將連接至化糞池、水源和電力系統，確保基本生活設施完善。此外，屋主須支付每月1800美元的會員費，以使用牧場內的開放空間、娛樂設施及便利設施。

迷你木屋內部景觀。(Holcomb Valley Ranch官網) 在牧場度假休閒遊客。(Holcomb Valley Ranch官網)

荷康谷牧場管理合夥人德斯密特（Brock DeSmit ）表示，「這不是傳統的HOA（屋主協會），而是更偏向款待型度假勝地。」

該牧場鼓勵木屋作為休閒度假用途，而非永久住宅。屋主在不使用木屋時，可選擇將加入短期租賃計畫，由專業酒店管理團隊負責運營，並透過夜間租賃來抵銷會員費及其它持有成本。

根據聯邦林務局紀錄，荷康谷牧場曾是南加州規模最大的淘金熱與礦業聚落，始於1860年，持續至20世紀初。1916年開始，Y Double H Cattle公司購買部分礦區，其中包括牧場主William Hitchcock持有土地，在此建造了多棟歷史建築與家族住宅，部分建築至今仍然成為地標。

1954年William Hitchcock過世後，牧場由美國童子軍(Boy Scouts of America)接手，並於1960年代初期舉辦童子軍夏令營，直到2012年夏令營計畫結束。2019年5月，該地產由Holcomb Camp LLC以350萬美元的物業交易價格，從大洛杉磯 美國童子軍手中購入，並逐步發展成現今的度假勝地。