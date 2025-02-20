明星開發商洛豪宅售2450萬 購馬斯克宅邸為其知名交易

知名開發商塔萬嘉利安打造的豪宅，擁有廣闊戶外空間。（Mansion Global截圖）

南加州 一位明星開發商打造的洛杉磯 豪宅，最近掛牌上市，要價2450萬美元。豪宅座落雙地塊上，位於優美海岸，擁有無敵海景和山景，引起地產界關注。

這位明星開發商就是塔萬嘉利安（Ardie Tavangarian），專門從事豪華住宅的設計與建造，他是Arya Group公司創辦人，致力打造高檔定製住宅。他開發的住宅通常以現代化設計、奢華設施以及高售價引起社會關注。

知名開發商打造的豪宅上市交易。圖為房屋中可見壯觀山景。（Mansion Global截圖）

這座位於洛杉磯高檔社區Pacific Palisades的豪宅建於2008年，占地1萬1095平方呎，被形容為「壯觀的沿海傑作」（a spectacular coastal modern masterpiece)，負責交易的Santiago Arana表示，豪宅座落在稀有的雙地塊上，在這個社區很難找到，且擁有絕佳景觀，可從這裡看到洛杉磯市區、海岸線、Catalina Island以及聖塔莫尼卡山巒。這裡如同世外桃源，根本感覺不到是在洛杉磯城區。

雖然標價2450萬美元，但Santiago Arana仍認為要價較低，原因是這是該明星開發商打造的較小且較舊項目之一，「這是一個很好的機會，能以相對較低價格擁有豪華物業」，畢竟這位知名開發商的其它項目，價格都超過5000萬美元。

知名開發商打造的豪宅上市交易。圖為精緻的屋內設施。（Mansion Global截圖）

豪宅擁有七間臥室和11間浴室，位於一條丁字巷盡頭。室內有各式設施，包括放映室、四車車庫、帶自動玻璃牆的健身房，玻璃牆可以打開通往院落，還有養生中心、步入式溫控酒窖，以及品酒室。其它特色還包括家政區，配有私家洗衣房、無邊際泳池和遮蔽式露台，這些設施和大廚房一樣，通過折疊玻璃門，將戶外空間與室內無縫銜接。

明星開發商塔萬嘉利安的知名交易，包括2020年以6250萬美元從富商馬斯克 手中購入洛市貝艾爾（Bel-Air）社區豪宅。2019年他在同一社區以7500萬美元售出定製豪宅，並於2021年以8300萬美元售出在Pacific Palisades高檔社區的豪宅。在過去幾年中，他開發的四處房產成交價，均超過一億美元。而他目前又有Bel-Air房產上市，要價1億7700萬美元。賣方代表強調，這是目前唯一在Pacific Palisades社區掛牌上市的塔萬嘉利安豪華物業。

塔萬嘉利安及其創辦的Arya Group曾為多位名人建造豪宅，包括作家柯琳斯（Jackie Collins）、好萊塢電影製片人卡茨伯格（Jeffrey Katzenberg），以及Hard Rock Cafe的聯合創辦人Peter Morton。

洛杉磯高端社區Pacific Palisades位於Santa Monica山和太平洋之間，以其壯麗海景、悠閒氛圍和豪華住宅而聞名。優美的自然環境，是洛杉磯最受歡迎的高端住宅區之一，吸引眾多名人、公司高管以及成功企業家在此安家。這裡的住宅通常是大型定製豪宅，擁有廣闊土地面積和現代化設施。許多住宅擁有無邊際泳池、大型花園、私人影院、健身房和溫控酒窖等高端配套設施，並且設計風格多樣，從現代海濱風格到傳統美式豪宅都有。