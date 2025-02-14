我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

野火、地震、洪水…災害頻發 洛城買房關注「災害折扣」

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多重自然災害威脅，洛杉磯房市交易買家關注「災害折扣」。(洛市消防局截圖)
多重自然災害威脅，洛杉磯房市交易買家關注「災害折扣」。(洛市消防局截圖)

氣候變遷導致近年各地極端天氣事件頻發，高溫、洪水和野火造成財產人員巨大損失，對全美房地產市場的影響也愈來愈明顯。過去，一些買家為尋找較低的房價與更友善的稅收、營商環境，選擇遷往自然災害風險較高的地區。然而，隨著天災加劇及保險費用上升，市場出現新的變化，尤其對於多重自然災害頻繁的洛杉磯，「災害折扣」（Disaster Discount）也成為房產交易中的熱門議題。

作為全美僅次於紐約的第二大城市，「天使之城」洛杉磯不僅擁有龐大的住房市場，也因地理環境特殊，面臨野火、地震、洪水、極端高溫、海岸侵蝕等多重自然災害的威脅。隨著氣候變遷導致災害發生頻率與強度增加，許多購房者開始更謹慎地評估房屋風險，並希望以更低的價格購買位於高風險地區的房產，從而進一步推升「災害折扣」的市場現象。

目前，洛杉磯及周邊地區的高風險房屋庫存增加，保險成本上升，購房需求減弱，這導致高風險地區的房價增長趨緩，甚至可能出現價格下調。而相較之下，低風險社區的房價則持續上漲，顯示買家對安全性的重視正在加強。

據房產資訊平台Redfin最新報告，截至2024年6月，低氣候風險房屋的價值增長首次超過高風險房屋，顯示買家逐漸重新評估購房決策。受高溫風險影響較弱地區房屋價值增長7%，總市值達17.7兆美元，而高風險房屋僅增長6.3%，總值29.7兆美元；低洪水風險房屋價值上升6.7%，總值40.2兆美元，而高風險房屋僅增長6%，總值7.2兆美元；低野火風險房屋價值增長6.6%，總值39兆美元，比高風險房屋高出0.2個百分點，後者總值8.4兆美元。

報告稱，這一趨勢顯示買家對於自然災害風險的考量正在增加，過去吸引人口流入的所謂「陽光帶」（Sunbelt），如佛州、德州、亞利桑納等地，因風險上升及保險問題，市場熱度正在降溫。

據高端房地產媒體Mansion Global報導，「災害折扣」指高風險房產的價格因氣候風險因素而出現的折讓。這種現象過去並不明顯，因為疫情期間房市需求旺盛，推動高風險地區的房價上漲。如2019年6月以來，極端高溫風險房屋價格上漲62.5%，而低風險房屋僅增長53.2%；高野火風險房屋上漲67.8%，比低風險區高出10個百分點。

2022年後，市場進入高利率環境，房貸成本上升，使得購房者對未來可能遭遇各類風險考量更為謹慎。加上保險公司因災害頻發而提高保費，甚至退出部分市場，如加州、佛州部分地區，高風險地區的房屋交易量下降，房源增加，房價開始受到壓力，進一步擴大了「災害折扣」。

鑑於房地產市場交易買家在購置房產時愈來愈關注「災害折扣」，高風險地區的房價可能持續受壓。若保險費率持續上升，且災害頻率不減，高風險地區的房價可能無法維持過去的強勁增長，甚至可能出現進一步的價格調整。而隨著買家避險心態趨強，低風險地區的房屋需求上升，這些地區的價格可能持續穩步增長。

因此，投資者與買家在評估房產時，不僅要關注價格與市場需求，還應考量保險成本、氣候風險、基礎設施與政府應對能力，以確保長期價值穩定。政府在未來也將推出更多災害應對補助、加強基礎設施建設，或保險市場出現新方案，可能會影響高風險地區的房價走勢，需密切關注政策變化，或帶來新的市場投資機遇。

房價 保險 高溫

上一則

Trader Joe's這款多功能保養油 僅需大牌1折價

下一則

洛杉磯世界日報3月1日辦理財稅務講座 免費入場

延伸閱讀

野火後首塊廢墟房產土地上市 引發搶購加價

野火後首塊廢墟房產土地上市 引發搶購加價
希臘聖托里尼島規模5.3地震 兩周近1萬3000震

希臘聖托里尼島規模5.3地震 兩周近1萬3000震
呼吸道、鼻竇病例激增 醫師疑野火惹禍

呼吸道、鼻竇病例激增 醫師疑野火惹禍
洛檢察長調查…野火後逾900起哄抬物價投訴

洛檢察長調查…野火後逾900起哄抬物價投訴
台積首季地震損失53億元 但1月營收2932億元 仍創新高

台積首季地震損失53億元 但1月營收2932億元 仍創新高
女因野火燒光一切 唯獨家中佛像倖存

女因野火燒光一切 唯獨家中佛像倖存

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點