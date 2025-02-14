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山谷橡樹現代主義風格宅 250萬翻新 價格飆1倍

記者啟鉻／洛杉磯報導
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1960年代現代主義風格住宅。(Reichling／Pickard Team提供)
1960年代現代主義風格住宅。(Reichling／Pickard Team提供)

洛杉磯山谷橡樹（Valley Oak）高端社區，一棟建於上世紀60年代的住宅，經過總投資250萬美元、為期兩年的翻修後，近期上市，要價510萬美元。山谷橡樹社區僅有28棟住宅、環境私密，深受名人青睞。

Nourmand & Associates房地產經紀人Alex Barad表示，這個社區很特別，而這棟房子的地理位置更是獨一無二。它坐落在山頂，可以俯瞰整個城市，擁有270度的壯麗景觀。這棟房屋曾在2024年秋季上市，僅數周便找到買家，足見其獨特魅力。現屋主斥巨資翻新後再次將其上市，引來市場關注。

這棟建於1960年代住宅，由建築師Tim Campbell設計，翻新時增建1000平方英尺，並全面改造浴室與廚房。此外，賣家拆除部分牆面，安裝大面積的景觀窗戶與滑動門，讓室內與戶外空間銜接更自然。

Alex Barad特別提到，房屋中的設計細節，總是讓人驚艷。「在主臥套房，只要推開鏡面，就能欣賞到窗外美景。而在影音室/休憩室，滑動玻璃門完全隱藏，讓人有置身泳池的錯覺。」

據房產文件，住宅建於1964年，雙層L形開放設計，四間臥室、四間浴室，占地面積近半英畝。車庫可停2輛車。翻修後有智能家居設施，包括自動窗簾、多房間音響系統與安全系統。影音室/休憩室設有濕吧、石磚地板、浴室，並透過隱藏式滑動玻璃門直通泳池。

室內客廳。(Reichling╱Pickard Team提供)
室內客廳。(Reichling╱Pickard Team提供)

室內設施還有，可俯瞰庭院與城市景觀的超大陽台與步入式衣櫥。浴室內配備熱水按摩浴缸、蒸汽淋浴間，以及可推開觀景的滑動鏡子。戶外休閒設施，有無邊鹽水泳池與SPA、硬木甲板、用餐區、燒烤站、戶外淋浴與壁爐。

洛杉磯名聲響亮的山谷橡樹，是一個私密門禁社區，僅有28棟住宅，提供極高的隱私性與靜謐環境。 Alex Barad表示，在此居住，有身處洛杉磯著名海濱區Big Sur的感覺。這裡遠離洛杉磯城市喧囂，擁有壯觀山景與寧靜氛圍。

Valley Oak社區深受名人喜愛，過去曾有著名好萊塢明星居住，包括布萊德彼特（Brad Pitt）。此外，Valley Oak地理位置優越，距離好萊塢、Los Feliz和高速公路僅數分鐘車程，社區擁有隱私、便利與自然景觀的獨特優勢。

室外休憩區與泳池和諧相承。(Reichling╱Pickard Team提供)
室外休憩區與泳池和諧相承。(Reichling╱Pickard Team提供)
室內採光通透。(Reichling╱Pickard Team提供)
室內採光通透。(Reichling╱Pickard Team提供)

洛杉磯 好萊塢 投資

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