NBA教練華頓轉戰底特律 1030萬元售出洛豪宅

出售豪宅會客廳，可直接欣賞室外美景。（Mansion Global截圖）

被譽為NBA 最年輕教練的華頓（Luke Walton），最近將位於曼哈坦灘市（Manhattan Beach）的一處豪宅出售，價格超千萬美元。這處豪華物業曾經翻新，擁有運動酒吧、隱密酒窖及品嘗室以及禮品包裝室（gift-wrapping room)。

華頓在擔任NBA球員十年後，轉任教練。他在曼哈坦灘市的豪華物業，擁有七間臥室；這筆交易在10月初完成，正值他將以底特律活塞隊（Detroit Pistons）首席助理教練身分亮相之際。華頓現年44歲，他曾為洛杉磯湖人 隊打球，並曾擔任湖人隊和國王隊的主教練。

根據PropertyShark紀錄，華頓2017年通過信託基金以720萬美元購得這座占地一萬平方呎的豪宅。然後，他和家人對物業進行大規模翻新。這次房屋出售價格為1030萬美元。協助出售房產的經紀公司代表施耐德（Nick Schneider）表示，「幾乎住宅的每一處表面都被更換、升級」。華頓是NBA名人堂成員比爾華頓(Bill Walton)的兒子，其父於2024年5月過世，享年71歲。

施耐德表示，「華頓一家喜歡這棟房子以及其房間結構，但也希望加入自己的風格」。據悉，當初華頓購買這棟房產時，他還是湖人隊的主教練。儘管他離開這支洛杉磯球隊已經多年，但他一直保留這棟房產，直到近期出售。

施耐德說，華頓現在的工作在底特律，因此要儘快出售這棟房產。

華頓所出售的這棟物業，擁有極其壯麗的門廳，配有華麗樓梯，室內外空間協調融合，採光通透，還有帶娛樂室的運動酒吧、家庭影院、健身房、隱密的品酒屋、禮品包裝室，以及游泳池和水療中心。

曼哈坦灘市是一個百年歷史的海濱城市，常住居民人口不到四萬人。該市以美麗的沙灘、陽光明媚的天氣和悠閒生活方式聞名。根據房產資訊平台Zillow數據，該市平均房價接近300萬元，但在過去一年房價下跌了1.4%。