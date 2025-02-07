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房貸利率持平 30年期6.625% Fed降息前景不明

記者劉子為╱洛杉磯報導
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2月4日當周，各期房貸利率與上周基本持平，其中30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
2月4日當周，各期房貸利率與上周基本持平，其中30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款最新報告，截至2月4日當周，其提供的各期房貸利率與上周基本持平，其中30年期固定抵押貸款利率為6.625%。然而，整個市場正努力應對政府政策的不確定性，4日當天的抵押貸款利率較前一日上升了幾個基點。

報告指出，儘管4日公布的多項經濟指標對借款人而言偏向利好，但10年期美國公債殖利率大幅上漲，可能抵消市場的下行壓力，導致利率陷入短期波動。根據最新市場數據，目前30年期固定抵押貸款的平均利率已升至6.99%。

報告還認為，市場需要留意4日稍晚公布的兩份經濟報告——每月職缺數據與工廠訂單。根據市場預測，12月份職缺總數將降至800萬個，低於11月的810萬個；12月工廠訂單則預計下降0.8%，降幅超過11月的0.4%。通常情況下，若經濟數據超出市場預期，則可能帶來利率上行壓力。

此外，綜合外電報導，美國聯準會（Fed）三名官員於3日警告，川普政府的貿易關稅政策可能推升通膨風險。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林絲（Susan Collins）3日接受CNBC訪問時表示，全面性關稅其實不只會推升最終財價格，一些中間財價格也會上漲。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）同日在廣播節目Marketplace上表示，基於前景模糊不清，Fed需要放慢降息速度。凱投宏觀（Capital Economics）首席北美經濟學家亞許沃斯（Paul Ashworth）也指出，若美國最終對加拿大、墨西哥及中國維持關稅政策不變，Fed可能在未來一年半內都不會進一步降息。

金融市場方面，瑞銀集團（UBS）執行長安思傑（Sergio Ermotti）4日警告，市場可能尚未充分反映川普關稅政策對央行決策帶來的潛在影響。他表示，「我能感受到關稅帶來的通膨壓力，這可能迫使央行改變貨幣政策，甚至出現180度大轉變。」

殖利率 關稅 貸款

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