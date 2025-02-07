矽谷經濟旺 聖荷西都會區房價續飆漲

典型房價變化幅度TOP10都會區 資料來源╱Zillow

聖荷西 (San Jose)都會區常年來穩居全美房價 最高的地區。根據2024年底的數據，該地區的典型房價再創新高，且上揚趨勢似乎不會很快改變。

根據房地產經紀公司Zillow的估算，2024年12月，由聖塔克拉拉(Santa Clara)和聖比尼度(San Benito)組成的聖荷西都會區，典型房價達到159萬美元。遠超其他在Zillow數據中的都會區，該數據包括獨立屋、康斗和小型多戶住宅建築的房價。

從2023年12月到2024年12月，聖荷西都會區的房價上漲了近8%，增加超過10萬美元，是50個最大都會區中漲幅最快的。

聖荷西都會區房價之所以持續上漲，與股市飆漲、使高收入投資者和科技工作者更富有有關；其中位於聖塔克拉拉的科技巨頭輝達(Nvidia)，其股價在2024年大幅上漲。房地產經紀人表示，川普總統對人工智能和加密貨幣的友好態度也推動了矽谷 經濟，儘管科技公司裁員和新房供應不足使部分居民無法負擔購房。

舊金山(San Francisco)都會區的房價在美國大都會區中排名第二，約為110萬美元；但從2023年到2024年，該地區的漲幅相對溫和，僅略高於2%。Zillow預計，包括舊金山、阿拉米達(Alameda)、馬林(Marin)、康曲柯士達(Contra Costa)和聖馬刁(San Mateo)等城市在內的地區，今年房價可能會略有下跌。

聖荷西都會區的房價增長主要由聖塔克拉拉、庫比蒂諾(Cupertino)和坎貝爾(Campbell)帶動，這些地區的房價同比增長都超過10%。聖比尼度的房屋通常較便宜，其增長率也低得多。

Tuscana Properties位於坎貝爾的經紀人傑米森(Sandy Jamison)表示，由於房貸利率仍然居高不下且不太可能降低，許多潛在購房者都被排除在市場之外，但仍有例外；即使現在一棟房子可能不會有30到40個報價，但總會有一、兩個買家願意購買，她並解釋在供應情況發生變化之前，房價不會大幅下跌。

Golden Gate Sotheby's International Realty位於門羅公園(Menlo Park)的房地產經紀人楊(John Young)表示，高利率意味著許多矽谷房主即使想搬家，也會選擇繼續持有房產。這使得房源供應維持在低位，競爭依然激烈。