數據報告：洛杉磯野火 加劇房市停滯不前

2023年12月至2024年12月間各地區銷價中位數變動表。（資料來源：realtor.com 、 編譯組製表)

加州房地產 市場因洛杉磯野火而遭受空前損失，但即使在野火發生前，該城市房地產市場就持續受創。

根據realtor.com的數據，2024年加州房屋平均在市場上滯留46天，與2023年持平；如今，野火加劇此既有問題；realtor.com資深經濟研究分析師瓊斯(Hannah Jones)表示，短期內，由於有限的房屋供應遇上增加的需求，洛杉磯的房價 可能會上漲。

根據加州房地產經紀人協會的最新數據，獨立屋的銷售量連續31個月每月低於40萬戶，2023年至2024年的同比增長為4.3%。在舊金山，生活成本比全國平均水平高出70%，該地區房屋掛牌中位價下跌10.87%至889,499元。

由於房價與房貸利率居高不下，全州銷售持續低靡。根據加州房地產經紀人協會的數據，截至週一，30年期固定房貸利率為7%，是新冠疫情期間歷史最低點的三倍。

除此之外，2024年12月加州獨立屋的中位價為861,020元，是全國中位價的兩倍多。

舊金山經紀人戴維斯(Brian Davis)表示，在加州的大部分地區，房價相對於當地租金和經濟基礎已變得失真，例如：與房價相比，租金其實相當便宜；租金中位數為3,250元，但房價中位數卻高達1,256,316元，每月房屋擁有成本約為8,750元。

除了高利率和高房價的雙重打擊外，戴維斯指出，根據人口普查局最新數據，在新冠疫情遷移模式和低生育率的影響下，加州人口在過去幾年持續下降，從2020年的3,953萬降至2023年的3,897萬。

一旦洛杉磯的火災煙霧消散，人口可能加劇下跌。

Anubis Properties的加州房地產投資者和開發商德魯(Jameson Tyler Drew)表示，在寶馬山(Palisades)和伊頓(Eaton)大火之後，買家寥寥無幾；人們可能會認為，隨著供應減少，價格、銷售會上升，但事實並非如此，價格已趨於平緩。

德魯指出，鎖定效應也讓市場陷入凍結狀態；在像加州這樣的高房價州份，房主不願放棄低利率而接受當前的高利率的現象更明顯。

此外，洛杉磯經濟的傳統中心－電影和電視產業－持續向製作成本較低的州份遷移。德魯說明，過去在電影產業工作，能夠過上好日子並擁有自己的房子，但現在的價格和利率使得40歲以下的人幾乎不可能做到這一點。

同時，未來在獲取房屋保險方面的寒蟬效應，以及維持州立最後擔保保險機構FAIR運作資金的影響也無法忽視。德魯警告這可能使連鎖反應擴張。

加州房地產經紀人協會表示，房價增長開始放緩。該協會副首席經濟學家魏(Oscar Wei)表示，上個月的價格漲幅小於2024年5月至10月的六個月移動平均值。這表明房價可能會進一步走軟。