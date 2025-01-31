房貸利率持平 預期維持穩定 市場關注聯準會決策

小額貸款買房利息參考。(佳信貸款 - 劉艷秋提供)

根據佳信貸款 的最新報告，1月28日當周，其提供的各期房貸利率與上周基本持平，其中30年期固定抵押貸款利率為6.625%。然而，市場整體的平均利率有所上升，市場關注聯準會 決策。

目前，房貸利率的波動主要受到國債殖利率 和經濟數據的影響。本周，美國人口普查局（Census Bureau）公布了12月耐用消費品的訂單數據，從11月的2824億美元下降至2761億美元。與此同時，凱斯-席勒房價指數（Case-Shiller home price index）下跌至4.33%的年增率，符合市場預期。此外，1月消費者信心指數從12月的109.5降至104.1，低於預測值106。這些經濟數據對房貸市場形成了下行壓力，但短期波動依然顯著。

聯準會（Fed）自28日起舉行為期兩天的利率決策會議，分析師一致預期，隨著聯準會等待美國總統川普實施更多新政策，當前將維持利率穩定，暫停降息。聯準會預計於當地時間29日下午2時公布最新利率決定。

房地產市場在2024年冬季進入季節性低迷，Core Logic首席經濟學家赫普（Selma Hepp）指出，房價自去年夏末以來基本保持穩定，這一趨勢可能延續至2025年初。她預測，2025年的春季購房季將面臨相似的挑戰，儘管庫存增加，但負擔能力問題仍然存在，預計全年房價平均增幅為2.4%。

根據房地美1月23日的報告，30年期固定抵押貸款的平均利率為6.96%，比前一周下降8個基點。然而，由於房地美數據的發布存在一定延遲，實際市場數據仍需觀察未來的波動走勢。

Fed肩負穩定通膨與支持就業市場的雙重使命。隨著決策官員逐步將目光從抗通膨轉向支持勞動市場，聯準會在2024年9月至12月的數次會議中，累計降息1個百分點，將基準利率調整至4.25%至4.50%之間。