舊金山房價30天下跌近5% 吸引潛在買家

根據Pricing Culture提供給Newsweek的分析數據，過去30天內，舊金山 (San Francisco)房地產 市場的房價 下跌4.81%。

為什麼這很重要

雖然價格下跌是最近才發生的，且幅度較小，但房價下降可能預示著市場正在變化，對於希望省錢的潛在買家來說，前景可能更加樂觀。

根據Redfin的數據，舊金山整體市場的房價較去年上漲了11.7%。最近30天的平均價格下跌可能意味著，現在是在該地區購置房產的較好時機之一。

須知事項

根據Redfin的資料，舊金山被視為美國較具競爭力的市場之一；由蘇富比國際房地產公司(Sotheby's International Realty)在南灘區掛牌的海濱康斗，掛牌價為720萬元，而該地區的房屋中位銷價為134萬元。

根據Pricing Culture的分析，雖然這是一處高價房產，但其掛牌價比其他類似房源低27.12%，比價格前四分之一高的房源平均價格低56.71%；這些高端房源的價錢徘徊在1,600萬元以上。

儘管最近價格下跌，但根據Pricing Culture的分析，舊金山住宅市場的平均掛牌價格在過去90天內上漲了近10%，在過去一年內上漲了10.45%。總的來說，市場繼續波動，整體仍然偏向賣方市場。

人們怎麼說

加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)資深副總裁兼首席經濟學家萊文(Jordan Levine)向SFGATE表示，自從利率回歸常態且今年房源庫存增加以來，儘管價格增長已經放緩，但房屋供應仍然緊張，負擔能力也有所惡化，所以即使預期灣區在2025年銷售將持續上升，但要完全恢復到疫情前的水平仍需要幾年的時間。

接下來會發生什麼

舊金山市場的潛在買家可能會選擇儘快開始獵屋，雖然目前價格似乎呈下降趨勢，但由於這個特殊的市場持續波動，這些變化可能不會持續太久。