我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

2025南加豪宅新風尚 引領奢華生活大趨勢

記者啟鉻／綜合報導
南加2025豪宅生活展示新趨勢；示意圖。（Pexels截圖）
南加2025豪宅生活展示新趨勢；示意圖。（Pexels截圖）

踏入2025年，南加房地產市場持續演變，將優雅與尖端科技無縫結合。Hosana Saputra （何福勝）作為專注Newport Coast、爾灣 (Irvine) 以及洛杉磯高端社區的資深專家，深入剖析2025年豪宅生活大趨勢。

舒適與溫暖的融合：「舒適」已經升級為溫暖與個性兼具的生活方式。Newport Coast和爾灣的豪宅，採用分隔式布局，營造親密與連結的居住體驗，搭配綠色、棕色及深紅色等自然色調。豐富紋理家具與溫暖壁爐，打造出兼具實用與美感的海岸優雅空間。

可持續性成為核心價值：2025年，環保設計成為奢華住宅的標配。從太陽能板到全屋電池及電動車充電站，這些設施不僅降低能源成本，還滿足比佛利山莊與Bel Air高端住宅社區買家需求。高端住宅中的可持續材料與節能設備，更是提升房產價值的關鍵。

復古魅力與懷舊情懷：懷舊元素大受歡迎，復古家具、花卉圖案與古董裝飾，為住宅注入深厚文化底蘊。家庭圖書館與備餐間等功能性設施，融合實用與美感，吸引Holmby Hills和Brentwood買家青睞。

奢華浴室新定義：2025年的浴室設計，如同私人溫泉，配備濕區、豪華水療設計與精緻配件。Century City與其它頂級社區住宅，藉由這些設計呈現舒適與高雅兼備的奢華享受。

廚房科技與設計創新：廚房依然是豪宅核心空間，以自然材質、大膽色彩及智慧科技為特色。混合木材與石材的設計，將功能與美學結合，成為南加最受矚目的家居亮點之一。

氣候韌性設計：應對氣候變化挑戰，奢華住宅融入防洪屏障、抗旱景觀及節水系統。不僅增強房屋保護能力，也吸引注重永續生活的買家。

室內外設計的無縫銜接：外部設計在2025年達到新高度，擁有時尚的園藝設計及精美戶外生活空間。Newport Coast與爾灣的住宅實現室內外空間的完美結合，展現出頂級生活品質。

質感與材質的創意搭配：混合材質如混凝土、木材與玻璃，為現代豪宅增添深度與個性。紋理磚、拉絲金屬與天然石材的運用，為居家空間帶來獨特的視覺與觸覺體驗。

「可持續性」趨勢，應是2025年最為關注的趨勢。原因是全球大勢驅動，環保意識提升和政策支持，促使可持續性受到更大重視；豪宅市場需求，高淨值人群越來越將可持續性視為生活方式與投資策略；長期價值，可持續設計降低成本，增加房產吸引力、符合未來市場趨勢。

氣候韌性設計及舒適與溫暖設計：氣候變化帶來的挑戰，使得豪宅買家對房產的氣候適應能力越來越重視，具有氣候韌性的住宅，不僅提供額外安全感，也被視為負責任的投資選擇。同時在疫情後，人們更加重視家庭空間的溫馨與功能性。豪宅內部設計正從開放式格局轉向親密、分隔布局，強調自然色彩與舒適材質，滿足人們對「家的避風港」的需求。

南加2025豪宅生活展示新趨勢；示意圖。（Pexels截圖）
南加2025豪宅生活展示新趨勢；示意圖。（Pexels截圖）

爾灣 投資 南加

上一則

只是因為這樣？ 加州公民被ICE刺破車胎強行留置

下一則

好康報您知／心安超市（ Zion Market）

延伸閱讀

全球豪宅遇逆風買氣冷 專家:倫敦、舊金山今年價格將跌

全球豪宅遇逆風買氣冷 專家:倫敦、舊金山今年價格將跌
古羅馬貴族也愛開趴…龐貝挖出大型豪宅浴場 有3廳+壁畫

古羅馬貴族也愛開趴…龐貝挖出大型豪宅浴場 有3廳+壁畫
KISS貝斯手昔日豪宅 降價30%喊賣

KISS貝斯手昔日豪宅 降價30%喊賣
吳宇森野火只穿睡衣帶2狗逃亡 「劫後餘生」豪宅狀況曝光

吳宇森野火只穿睡衣帶2狗逃亡 「劫後餘生」豪宅狀況曝光
加州豪宅燒了？張紀中傳緊急來美 因這件事洩行蹤

加州豪宅燒了？張紀中傳緊急來美 因這件事洩行蹤
IP位址洩蹤？網傳大導演張紀中來美處理被燒毀豪宅

IP位址洩蹤？網傳大導演張紀中來美處理被燒毀豪宅

熱門新聞

賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
夏威夷華人農場主沈漢軍（右）在美國生活17年，但沒有合法身分，近日被ICE逮捕。（受訪者提供）

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

2025-01-28 21:47
「小紅卡」需求旺盛，當局提醒社區面對移民執法，哪些是可以維護的合法權利。（KTLA5）

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

2025-01-28 14:00
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟29日下午在洛杉磯國際機場（LAX）經歷華盛頓空難類似狀況。（丁毓麟提供）

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

2025-01-30 16:40

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況