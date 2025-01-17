房貸利率微升 30年期固定抵押貸款利率為6.875%

截至1月14日當周，美國各期房貸利率略有上升，30年期固定抵押貸款利率上升至6.875%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款提供的最新報告，截至1月14日當周，美國各期房貸利率 略有上升。其中，30年期固定抵押貸款利率上升至6.875%，較上周增長0.125個百分點。渣打銀行近日發布經濟預測指出，聯準會 （Fed）可能放緩降息 速度，估計今年第一季利率將按兵不動，採取觀望態度。

渣打銀行預測，最快須等到6月才會開始降息，全年降息幅度約為3碼（0.75個百分點）。在近日舉行的2025年全球投資展望活動中，渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）表示，目前美國經濟成長穩健、就業市場表現良好，以及通膨趨於穩定，這些因素促使聯準會對降息措施採取更加審慎的態度。

近期發布的幾項經濟報告可能對利率走勢產生影響。全國獨立企業聯合會（NFIB）的小型企業樂觀指數在12月達到六年來高點，從11月的101.7上升至105.1，超過市場預期的100.5。此外，12月的生產者物價指數（PPI）環比小幅上漲0.2%，低於11月的0.4%和市場中值預測。

展望2025年，專家預測聯準會的政策、企業財報表現及經濟數據將共同影響市場走勢，房貸利率可能隨著這些因素進一步調整。