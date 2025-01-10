房貸利率微漲 30年期固定抵押貸款利率為6.75%

1月7日當周，美國各期房貸利率略微上升，其中30年期固定抵押貸款利率達6.75%（佳信貸款-劉豔秋提供）

根據佳信貸款 提供的報告，1月7日當周，美國各期房貸利率 略微上升，其中30年期固定抵押貸款利率達6.75%，較上周增0.25個百分點。報告指出，雖然市場訊號混雜，但多數數據顯示，短期內抵押貸款利率可能面臨一定的下行壓力。

本周公布的三份重要經濟報告提供了利率走勢的關鍵背景。首先，美國11月貿易逆差782億元，高於10月的736億元，但小於市場預期的784億元。其次，ISM 12月服務業採購經理人指數（PMI）從11月的52.1%上升至54.1%，超過了市場預測的53.4%，顯示服務業活動有所增強。最後，勞動力市場保持強勁，11月職缺數量增至810萬個，高於10月的780萬個以及市場預期的770萬個。這些數據通常對利率形成上行壓力，但近期市場反應相對平穩。

另一方面，美國聯準會（Fed）的政策動向也深刻影響利率預期。多位聯準會官員，包括舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly），近日表示對於2025年的降息 將持更為謹慎的態度。

目前市場普遍預期，今年底聯準會基準利率將從目前的4.25%-4.5%下降至3.75%-4%。儘管市場對3月是否降息1碼看法分歧，但預計在6月前降息1碼的可能性達70%，年底前再度降息的機率亦較高。