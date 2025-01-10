專家：矽谷房市去年表現出色 今年有望超越全國

位於矽谷的阿瑟頓，房產甚為搶手，其中位數房價經常高居全美之首。圖為阿瑟頓的霍爾布魯克-帕爾默公園。(取材自維基共享資源)

根據加州房地產 經紀人協會前主席兼州財務主管沃爾什(Dave Walsh)追蹤加州全年的銷售數據顯示，儘管面臨高利率和嚴重的房源庫存短缺，矽谷 房地產市場2024年表現出色，2025年甚至有望超越全國。

依數據顯示，聖塔克拉拉縣(Santa Clara)和該區域與2023年相比，整體的銷售增長了15%。

截至12月初，聖塔克拉拉縣有1,109件活躍的在售物業（617件獨立屋和492件混合用途房產）以及919件在市場上較久的待售物業。沃爾什指出，由於縣內需求旺盛（尤其是獨立屋），2024年是非常穩健的一年，平均每周銷售量達200件。

矽谷房地產市場2024年表現出色，2025年甚至有望超越全國。圖為Google公司在矽谷桑尼維爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

★為什麼矽谷的表現比其他市場更好？

沃爾什說明，矽谷是一個因股市而驅動的市場，因此與全國其他地區很不相同。自9月以來銷售情況一直很好，而在10月份，67%的物業都出現了超價競標的情況。

雖然較高的抵押貸款利率是一個挑戰，但除了網絡泡沫、經濟衰退和疫情等景氣下行之時期以外，6.7%的利率一直是40年來的常態。

根據沃爾什的說法，矽谷普遍的屋主擁有150萬至300萬元的資產淨值，相比之下，全國屋主的資產淨值平均為41.5萬元。

★川普政府下會有什麼變化？

沃爾什認為，在即將上任的川普總統政府下，未來政策仍存在不確定性；會是增長還是衰退？他預計2017年減稅與就業法案(TCJA)中原定於2025年後到期的某些條款將會延長，因為減稅政策使大多數人受益。

他表示，川普支持股市景氣，所以資產很可能會增值。然而，川普的關稅和移民政策可能會導致房價和住房成本上漲，因為依據報導所稱，三分之一的建築工人是非法移民。

★目前面臨哪些持續性挑戰？

沃爾什指出，住房負擔能力和房產保險可能會是持續存在的問題。根據加州房地產經紀人協會的數據，只有五分之一的加州人有能力購買房屋，約74%的買家據報因無法購買屋主保險而無法完成交易。

★矽谷在2025年的表現如何？