2025室內設計趨勢 將回歸極繁風格 更具感官體驗

室內設計領域的趨勢包括大膽色彩、精緻工藝和充滿情感的空間。（Mansion Global截圖）

據高端房地產 資訊與資源數位平台Mansion Global報導，隨著2025年到來，室內設計領域的趨勢正在悄然轉變。從極繁風格的回歸，到更具感官體驗的設計理念，未來一年將為充滿大膽色彩、精緻工藝和豐富情感的空間。這些趨勢不僅關注視覺上的震撼效果，也將涉及到聽覺、觸覺甚至嗅覺的全方位體驗，讓每個空間都能夠成為感官的饗宴。

極繁風格（Maximalism）將在2025年重新登場，並將帶來更加優雅的面貌。這種風格的特點是「大量」與「大膽」，極大地挑戰了傳統的極簡風格。設計師預測，相當震撼的室內風格將以大膽的細節、豐富的色彩和令人矚目的裝飾為特色。這樣的設計元素不僅能引起視覺的強烈反應，還能展現居住者的品味和自信。

其中，色彩心理學將在設計中扮演重要角色。許多廚房和客廳將使用充滿活力的色調，如芥末黃、深綠寶石、燒橙色和鮮豔的鈷藍，來打破傳統的中性色調，並營造更為強烈的視覺效果。例如，廚房不再僅限於白色、灰色或淺藍色，轉而迎來了深邃的黃色、綠色和橙色，這些色彩不僅能帶來生氣，還能給空間注入溫暖的情感。

另一個值得注意的趨勢是「單色包裹」設計。這種設計方法強調色彩作為主要元素，創造出一個既有記憶點又個性十足的氛圍。例如，一個房間的牆面、地板和天花板都使用同一個顏色或相同色系的不同深淺，這樣不僅能帶來視覺上的統一感，還能營造出一種獨特的空間體驗。

復古風格的家具和照明也將重新流行。（Mansion Global截圖）

★木質牆板 復古風興起

2025年將看到更多木質牆板的應用，但這些木質設計將不再是1970年代的老舊風格，而是以精美的木工和木質細節為特色，帶來溫暖和質感。

現代木質牆板的設計將強調垂直線條元素，如圓木、凹槽和雕刻，而這些設計手法將會與更加現代化的色彩和表面處理技術相結合。例如，許多木牆板會配合高光澤的漆面或色彩浸潤效果，創造出更加視覺吸引人的氛圍。

此外，復古風格的家具和照明也將重新流行，特別是來自摩洛哥的手工製作Zellige瓷磚正變得越來越受到青睞。復古壁畫和燈具的混搭也將成為2025年的設計亮點，這些元素能夠將懷舊感與現代吸引力巧妙結合，為室內空間帶來獨特的個性和深度。

★可持續設計 將成潮流

隨著可持續設計的流行，感官設計（Sensorial Design）正在成為一個重要趨勢。感官設計不僅關注視覺，還融入聲音、氣味和觸感等元素，創造出一個全方位的空間體驗。這種設計方法與生物親和設計（Biophilic Design）相得益彰，並且能夠提升情感健康和空間的整體體驗。

感官設計的核心是創造一個多感官的空間，讓居住者在其中感受到更多層次的情感共鳴。舉例來說，設計師可以在房間內播放輕鬆的音樂，或者使用香氛擴散器將天然的花香或木香融入空間，同時選擇柔和的燈光來營造放鬆的氛圍。這些設計元素不僅有助於創造出令人愉悅的空間，還能在情感層面增強居住者的幸福感。

★個性化 定製家具崛起

2025年將更多人選擇定製家具，這些家具強調工藝、可持續性和個性化。隨著客戶對環境影響的意識增強，定製家具將成為更加受歡迎的選擇，尤其是在追求獨特風格和可持續生活方式的設計中。設計師預計，復古和定製的家具將越來越受到重視。這些定製作品不僅能夠與空間風格完美融合，還能夠表現出居住者的個性和品味。

定製家具的崛起也意味著對高品質和精緻工藝的需求增加。