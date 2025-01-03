房貸利率不降反升 漲勢或延續至2025

2024年12月31日當周，美國各期房貸利率略微上升，其中30年期固定抵押貸款利率達6.625%。（佳信貸款-劉豔秋）

2024年12月31日當周，美國各期房貸利率 略微上升，其中30年期固定抵押貸款 利率達6.625%，相較上周增長0.125個百分點。根據佳信貸款提供的報告，各項利率在31日早全面上漲，持續上漲的趨勢可能會延續到2025年。

儘管如此，市場數據顯示，短期內抵押貸款利率可能面臨下行壓力。有分析師幽默地表示，希望午夜時分利率能隨著時代廣場的跨年球一起下降。

截至目前，30年期固定抵押貸款的平均利率為7.04%。根據房地美的數據，這類貸款的歷史最低利率出現在2021年1月7日，僅為2.65%；歷史最高利率則是在1994年12月16日，達到8.89%。相比短期貸款，30年期固定利率貸款的優勢是月供較低，但需要支付更多的總利息。

15年期固定抵押貸款的平均利率也上升。根據房地美的數據，這類貸款的歷史最低利率是在2021年7月29日的2.1%；最高利率則是在1981年9月10日，高達18.63%。15年期貸款的好處是總利息較少，但每月的還款金額更高。

聯準會 （Fed）在12月決策會議後表示，2025年可能會放緩降息步伐，顯示美國利率可能長時間保持在高位。專家指出，這對美國經濟和市場來說是不利的，最大的影響可能出現在歐洲和英國。由於歐洲央行（ECB）和英國央行的政策通常與聯準會一致，這兩地的利率可能也會超出市場預期。

此外，綜合外媒報導，聯準會對2025年的利率預測更偏向鷹派，促使市場預期聯準會今年可能僅降息一次，遠低於去年9月底市場預估的四到五次降息。

本周市場數據有限，僅有凱斯-席勒房價指數（Case-Shiller home price index）發布。這項指數反映的是上個月房價的增長，對當前的利率影響不大。根據房地美2024年12月26日的報告，30年期固定抵押貸款的平均利率為6.85%，比前一周上升13個基點（1個基點是0.01個百分點）。雖然房地美的數據通常滯後，但仍是觀察利率趨勢的一個重要參考。

隨著新年的到來，市場將密切關注未來的經濟數據和政策方向，以評估利率是否會出現轉折。