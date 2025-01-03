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買家回來了 灣區11月康斗銷售大增3成

編譯組╱綜合報導
加州房地產經紀人協會統計，2024年11月灣區九縣的康斗大增29.4%，售價較2023年11月上漲4%，價格中位數達84.25萬美元。(截自Movoto)
加州房地產經紀人協會統計，2024年11月灣區九縣的康斗大增29.4%，售價較2023年11月上漲4%，價格中位數達84.25萬美元。(截自Movoto)

聖荷西信使報報導，2024年秋天，庫馬爾(Rishabh Kumar)花了很長的時間瀏覽並參訪掛牌房屋。他和妻子原本希望在這個時節─尤其利率又再次上升─會有較少的購房者，但事實並非如此。

在科技公司從事營銷工作的庫馬爾表示，因為現在利率很高，原本以為來自其他買家的競爭會減少，但他已有兩次出價都被其他人高價搶走的經驗。

根據加州房地產經紀人協會最近發布的數據，2024年11月，灣區九縣的獨立屋銷售情形較去年同月成長14%，康斗更大增29.4%。買賣雙方似乎都開始接受較高利率的事實；11月30年期固定利率房貸的利率在6.8%左右。市場上的房屋也比去年更多；今年11月份灣區未售庫存為2個月，去年同期為1.8個月。

灣區九縣房價中位數較2023年11月上漲5.3%，達132萬美元。聖馬刁(San Mateo)為219萬美元，聖塔克拉拉(Santa Clara)為193萬美元，舊金山(San Francisco)為160萬美元，阿拉米達(Alameda)為129萬美元，康曲柯士達(Contra Costa)為89.75萬美元。在康斗市場，灣區的銷售價格也較2023年11月上漲4%，價格中位數達84.25萬美元。

今年，持續的高利率迫使庫馬爾與其妻子緊縮購屋預算；當面臨競購戰時，這對夫妻會猶豫是否要提出更高的報價，因為若額外增加50,000美元，可能會導致每月抵押貸款增加數百美元。

桑尼維爾(Sunnyvale)MGM Real Estate房地產經紀人利特爾(Laura Moreno Little)表示，市場上大多數的房屋，都是因死亡、離婚或搬家而釋出的。通常刺激市場的大部分常規購房活動─用較小房屋換購較大房屋─仍然緩慢。

多位經紀人表示，川普贏得總統大選後，股市的強勁表現可能提振了11月的房屋銷售。位於Willow Glen的Compass經紀人馬西亞諾(Gina Marciano)表示，無論是否喜歡即將上任的川普，股市確實上漲，人們因此湧入市場。灣區也是許多高收入買家的家園，無論宏觀經濟是否會逆風轉向，這些買家可能會在時機成熟時有動力購屋。

屋崙（Oakland ，又譯奧克蘭）的Redfin經紀人波爾沃羅薩(Katy Polvorosa)同意上述觀點，並指出競購戰仍持續發生，如果房屋定價合適，就會收到多個報價。經紀人預計，隨著假期結束，買賣雙方都將再次充滿動力，2025年1月的房產庫存將上升。

位於屋崙的Sotheby's International Realty房地產經紀人麥卡倫(Jennifer Jo McCallon)指出，1月1日每個人都會下定決心要在2025年買房，因此他總是試圖向買家說年底是適當的時刻。

灣區康斗市場火熱，2024年11月銷售量大增29.4%，售價較2023年11月上...
灣區康斗市場火熱，2024年11月銷售量大增29.4%，售價較2023年11月上漲4%，價格中位數達84.25萬美元。(截自Movoto)

利率 灣區 房地產

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