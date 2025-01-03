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將建海濱公園 外日落區房價看漲最快

編譯組╱綜合報導
外日落區位於舊金山西側，以經典及外觀色彩豐富的Doelger房屋聞名，獨立屋和多單位房產價格相對實惠。(截自Zillow)
外日落區位於舊金山西側，以經典及外觀色彩豐富的Doelger房屋聞名，獨立屋和多單位房產價格相對實惠。(截自Zillow)

舊金山SFGATE 報導，房地產經紀人預測，在2024年11月投票通過將Upper Great Highway一段海岸線改造成海濱公園後，舊金山的寧靜社區外日落區（Outer Sunset）吸引力可能會大幅提升，成為全市房價上漲最快的地區之一。

多元化社區外日落區位於舊金山西側，毗鄰海洋海灘（Ocean Beach），擁有現代化的連排別墅、少量1906年大地震後建造的簡易房屋，以及經典且外觀色彩豐富的Doelger房屋（指Henry Doelger建築師，以大規模建造經濟適用房而聞名）。該區以相對實惠的獨立屋和多單位房產而受到關注 。

多位舊金山區域官員支持的K提案，將永久關閉Lincoln Way和Sloat Boulevard之間長達2哩的路段；2024年12月12日，加州海岸委員會(California Coastal Commission)一致通過這項海濱公園計畫，表示這將「優先考慮行人和自行車通行、提升公共安全，並恢復重要的海岸沙丘」。該公園預計於2025年初開放。

在外日落區長大、現為舊金山房地產經紀人的德羅帕斯(Dimitris Drolapas)表示，這座公園項目可能會帶來房地產熱潮，並預測戶外社區空間可能會吸引更多人流，進而帶動更多零售和其他商業需求。

一舊金山房地產開發商已提出在海濱地區興建一座22層高樓的建案；開發商上周向市政府遞交了規畫申請，計畫在2700 Sloat Blvd.興建一棟擁有446個單位的住宅區。

德羅帕斯表示，加州沿海許多擁有繁榮海濱區的城市，都擁有一些最昂貴的房地產。以Carmel-by-the-Sea為例，由於其風景如畫的房地產和海灘沿線的休閒活動，使其成為加州最富有的海濱城鎮之一。依Redfin的數據，該地區的房屋中位價約為270萬美元，外日落區的平均房價約為150萬美元。

在海濱公園計畫實施前，對外日落區有興趣的購房者近年來已迅速增長，為未來的房地產熱潮奠定了有利基礎。德羅帕斯指出，與舊金山其他社區相比，外日落區的房價相對實惠，特別吸引更多的年輕家庭遷入。

在舊金山，比外日落區更便宜的社區只有Bernal Heights、Glen Park、Excelsior、Bayview等，而其他社區都要貴得多。

根據舊金山房地產經紀人協會截至2024年10月的數據，與2023年同期相比，外日落區掛牌銷售的獨立屋增加約6.2%，康斗則大增50%。數據顯示，待售房屋約成長22%，整體獨立屋銷售上升5.8%；然而，康斗的銷售情況仍然低靡，這類房產的銷售量和待售量都減少50%。

在外日落區長大的舊金山房地產經紀人卡特(Colleen Cotter)表示，在他成長的年代，外日落區被形容是一個「不酷的社區」；現在，他認為公眾的觀點已經改變，儘管可能需要一段時間，但他相信從長遠來看，海濱公園將使更多人關注這個社區。

舊金山 房地產 加州

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