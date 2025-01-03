人口增 聖伯納汀諾市多項建案動工

聖伯納汀諾市公寓建案。(市府提供)

聖伯納汀諾市（San Bernardino）面積約62平方哩，在加州人口規模城市中排列第18位，還是內陸帝國（Inland Empire）中歷史最悠久的城市，經歷包括人口、經濟、土地使用、環境及住房等方面的變化。為應對近年人口變化及經濟發展，市府在2021年到2029年住房總體規畫中，提供多項住房建案，其中部分完成或正在建設中。

根據規畫，市府將啟動針對分區法規的全面更新，實施對開發流程、分區、提高住宅密度及其他相關項目。此外，住房開發也與多項聯邦住房計畫一致，包括市政府的2020-2025綜合計畫和公平住房需求。主要住房開發案如下。

●Belmont Collection建案

位於聖伯納汀諾國家森林山腳下的Verdemont Heights 的16棟獨立屋項目。這是適合大家庭住戶的住宅，每單位有四至五臥室，面積從2900平方呎到3160平方呎不等。每款住宅設計方案都提供高級設施，包括步入式衣櫥、節能家電、車庫和帶內建灌溉系統的前院景觀。房價 自70萬美元起，適合高於中等收入的家庭需要。

●Rancho Palma混合用途住宅

市政府在九年前就通過Rancho Palma具體規畫，包括住宅、零售和休閒綜合用途。建商Trumark Homes已完成 120個單戶住宅的開發，這些房屋面積從2100平方呎到3200平方呎不等，建在5000平方呎至7000平方呎的地塊上。該項目設有多個公園和房車停車位等設施，並靠近學校、就業區、購物、餐飲、戶外運動和休閒設施。房價從60萬美元到75萬美元以上不等，適合高於中等收入的家庭購買。

●GFR Homes

把66畝的土地分割開發，建造84套獨立屋，每戶前面都附帶一個可從內庭進入的JADU（初級附屬住宅單元）。該項目為聖伯納汀諾居民提供緊急住房及多樣化的住宅選擇，適合從小家庭到大家庭。這些住宅的售價超過75萬美元。根據開發商的資料，以及在Apartments.com上的房源信息，300平方呎的JADU每月租金 為1000美元，適合低收入 家庭承擔。GFR Homes建案已完成三個階段的建設，並開始最後階段的開發。

●Enclave Communities

該社區位於聖伯納汀諾南部靠近10號公路的新住宅群，占地9.6畝，經畫分後實施規畫住宅開發。市政府批准一項總體規畫修正案，將該地區從商業用地重新指定為多戶住宅用地，並規畫為多戶住宅。96戶的獨立屋項目已完成，房屋售價從55萬美元起，適合高於中等收入的家庭購買。

●Infill Homes

市政府正與非營利可負擔住宅房建組織NPHS合作，在填充地塊上建造可負擔獨立屋，目標是讓更多人能夠實現擁有房屋的夢想。目前，已有四個預製房屋單位獲批建設。NPHS通過長期可負擔契約，將這些房屋單位限制為低收入家庭可負擔。2023年，已建成三個住宅單位，並預計到2029年將建造更多單位。

●Crestview Terrace(第三期工程)

提供184套公寓，擁有現代化廚房、寬敞的衣櫥以及洗衣機/烘乾機。居民可享受多種設施，包括社區中心、商務中心、戶外游泳池、健身房、步行道、戶外遊樂區和燒烤設施。該項目由低收入住房稅額抵免（LIHTC）、可負擔住房和可持續社區（AHSC）基金以及項目補助憑證資助，147個單位被限制為低收入家庭可負擔的住宅，其餘37個單位則為中等收入家庭可負擔的市場價格單位。

●Amber Cove